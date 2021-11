Deschamps ferme la porte de la France à Payet !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dimitri Payet réalisant un excellent début de saison avec l'Olympique de Marseille, ses supporters rêvaient d'un retour en équipe de France. Didier Deschamps a éteint brutalement les espoirs.

Didier Deschamps n’est pas du genre à se laisser influencer par les réseaux sociaux et encore moins par les consultants. Cependant, le sélectionneur de l’équipe de France l’a démontré avec Karim Benzema, il est capable de revenir sur certaines de ses décisions. Et c’est ce qu’espéraient les fans de l’OM et plusieurs observateurs concernant Dimitri Payet. Très en forme sous le maillot marseillais, le joueur réunionnais porte le club phocéen et affiche des performances de très haut niveau depuis la reprise de la saison de Ligue 1. Au point même d’en faire un prétendant à une place en équipe de France. Mais cet espoir a pris un rude coup à l’annonce du groupe convoqué par Didier Deschamps pour les deux matchs prévus ce mois-ci contre le Kazakhstan et la Finlande dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Car alors que Dimitri Payet est à son meilleur niveau, DD ne l’a pas retenu.

« Au-delà d’être un joueur talentueux, il a énormément de personnalité, et je me répète mais on a besoin de ça dans un club comme l’Olympique de Marseille »



Les plus d’un joueur comme Dimitri Payet, selon @Alonzopsy4 (@YassinNfaoui/@MamoodTraore) pic.twitter.com/xkFS1OmDUh — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 7, 2021

Payet ne pourra peut revenir en équipe de France

De quoi susciter des commentaires agacés de supporters du joueur marseillais, et cela ne va probablement pas se calmer suite à la déclaration du sélectionneur français ce dimanche lors de Téléfoot. Évoquant la possibilité d’un come-back de Dimitri Payet chez les Bleus, Didier Deschamps a été plutôt brutal. « Il a eu une belle période avec nous. Chaque joueur qui a un jour eu un rôle important aura toujours une grosse frustration s'il a un rôle moindre aujourd'hui. C'est difficilement vivable pour le joueur concerné », a expliqué le coach des Bleus, qui fait comprendre qu’il ne voit pas comment faire revenir Dimitri Payet si c’est juste pour l’installer sur le banc de l’équipe de France. Des propos brefs qui ferment probablement la porte à un retour de Payet alors que ce dernier avait probablement le secret espoir de retrouver la France juste avant la Coupe du Monde.