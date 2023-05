D'intérimaire à futur président, Philippe Diallo fixé jeudi à la FFF

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après la démission de Noel Le Graet en février dernier, c'est son numéro 2 Philippe Diallo qui est devenu président de la FFF par intérim. Un rôle qu'il devrait tenir plus longtemps, le Comex n'envisageant que lui comme candidat pour le poste.

Plus qu'un simple remplaçant, Philippe Diallo est bel et bien devenu le nouveau boss du football français. A 59 ans, il est passé de bras droit de Noel Le Graet à son successeur par intérim à la démission du Guingampais en février dernier. Il a depuis accompagné les débuts du nouveau mandat de Didier Deschamps comme sélectionneur et a supervisé la finale de la coupe de France. Des débuts discrets mais efficaces qui lui permettent d'envisager une poursuite du mandat à plus long terme. Le comité exécutif de la FFF le pense aussi. Ce qu'on appelle aussi le Comex doit se réunir jeudi pour décider de la personne qui occupera le poste de président jusqu'en 2024, date de fin prévue du mandat initial de Noel Le Graet.

Aulas et Keller hors course, Diallo seul prétendant

Selon les informations du Parisien, ses 12 membres devraient logiquement mettre en valeur la candidature de Philippe Diallo dès jeudi. Ils vont notamment évoquer l'assemblée générale du 10 juin prochain, date à laquelle Diallo obtiendrait officiellement le poste suprême. Le Comex peut toutefois désigner d'autres noms que celui de Philippe Diallo mais les prétendants ne se bousculent pas au portillon.

FFF : Philippe Diallo désigné dès jeudi comme candidat à la succession de Noël Le Graët jusqu’en 2024 ?

On pensait à Jean-Michel Aulas, désormais ex-président exécutif de l'OL, mais le processus arrive trop vite pour lui sachant qu'il œuvre surtout à la création d'une ligue féminine professionnelle. L'autre nom évoqué sérieusement parmi les membres du Comex était Marc Keller. Cependant, l'actuel président du RC Strasbourg ne semble pas en mesure d'assumer ces deux mandats en même temps pour le moment. Le suspense n'est plus d'actualité pour le poste de président. Selon plusieurs membres de l'institution, interrogés par le Parisien, « ça sera Philippe Diallo » tout simplement. Il faut dire que Diallo, récemment élu au comité exécutif de l'UEFA, fait figure d'homme idéal pour le poste.