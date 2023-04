Corinne Diacre virée, ces écoutes téléphoniques effraient le foot français

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Désormais ancienne coach de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre a été entendue jeudi par la police judiciaire dans le cadre de l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui. Et elle a eu accès à des documents qui pourraient provoquer un nouveau séisme.

C’est à l’initiative de plusieurs joueuses qui se sont rebellées contre son management, mais également en entendant l’opinion de nombreux spécialistes, que les dirigeants de la Fédération Française de Football ont démis Corinne Diacre de ses fonctions. Depuis, cette dernière a laissé place à Hervé Renard, lequel a quitté l’Arabie Saoudite afin d’accepter cette mission. Désormais sélectionneur des Bleues, Renard va devoir remettre de l’ordre dans un vestiaire que l’affaire Kheira Hamraoui a dynamité, et son premier choix a été de ne pas retenir la joueuse du PSG. Mais pour Corinne Diacre, cette histoire n’est pas finie. Car le JDD révèle que ce jeudi l’ancienne entraîneure de l’équipe de France féminine a été entendu par la PJ de Versailles et qu’elle a notamment entendu des écoutes téléphoniques où son cas était évoqué. Et l’affaire pourrait prendre une ampleur incroyable à en croire l’avocat de Corinne Diacre.

Le football féminin français a déraillé

Un sélectionneur d'expérience à la tête des Bleues 🫡🇫🇷#FiersdetreBleues pic.twitter.com/9x2xXm3GKM — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 31, 2023

Car à en croire le défenseur de Corinne Diacre, certains échanges téléphoniques pourraient expliquer les soubresauts récents du football féminin. « De nombreux éléments communi­qués par les enquêteurs - résultant, pour la plupart, de retranscriptions d'écoutes téléphoniques - dont le contenu, particulièrement choquant, est venu confirmer sans ambiguïté l'existence d'une opération de dés­tabilisation médiatique méticuleuse­ment mise en place à son encontre (...) Les éléments découverts sont d'au­tant plus stupéfiants qu'ils viennent mettre en cause plusieurs personnali­tés reconnues et influentes du football français, ainsi que leur entourage », explique l’avocat, qui précise que Corinne Diacre pourrait porter plainte et se porter partie civile. De quoi forcément laisser dubitatif sur