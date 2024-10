Cherki entre l'Algérie et la France, Deschamps intervient

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

La fédération algérienne pousse pour convaincre Rayan Cherki de rejoindre les rangs des Fennecs. Vu l'excellent niveau du Lyonnais cette saison, ce serait une prise de choix. Mais, l'Equipe de France n'a pas dit son dernier mot.

Rayan Cherki est passé de tricard à star de l'OL en l'espace de quelques semaines. Le jeune milieu lyonnais a connu un été agité sur les bords du Rhône, étant pratiquement mis dehors par la direction lyonnaise. Ne possédant plus qu'un an de contrat, Cherki aurait même pu être vendu pour quelques millions d'euros seulement. Mais, peu de clubs séduisants ont fait une offre à l'OL. Cherki a finalement prolongé et a vite réagi positivement sur le terrain. Il est l'un des hommes forts de Lyon en ce moment. Avec 2 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, il a grandement contribué aux 5 succès de rang de son club.

Début du match Algérie-France pour Cherki

De quoi faire grimper sa cote sur le marché. Le premier signe visible de ce renouveau concerne les sélections. Depuis plusieurs semaines, l'Algérie fait le forcing pour le récupérer. Plusieurs observateurs se montraient optimistes pour les Fennecs d'autant que Cherki était loin d'avoir conquis Didier Deschamps en Equipe de France A. Cependant, la grande forme du Lyonnais n'a pas échappé au staff des Bleus.

Belle victoire avant de retrouver l’Europe🔴🔵 pic.twitter.com/MMXTuf6H6w — Rayan Cherki (@rayan_cherki) October 21, 2024

Selon RMC, Didier Deschamps et ses hommes suivent de près la situation de Rayan Cherki. Le milieu de l'OL n'est pas forcément un cadre en puissance de l'Equipe de France mais il doit au moins bénéficier d'une approche de Didier Deschamps. Si le sélectionneur français réussissait à chiper Cherki sous le nez de l'Algérie, ce serait une belle prise pour l'avenir avec un joueur âgé à peine de 21 ans. Ce ne serait pas une première pour Didier Deschamps puisqu'il avait réussi la même chose en 2015 avec un autre joueur de l'OL à l'époque, Nabil Fekir.