EdF ‍: Mbappé en énorme danger, Belgique-France sera décisif

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi soir en Ligue des Nations, l'équipe de France se déplace en Belgique. Une rencontre excitante qui se déroulera néanmoins sans Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé ne voulait pas prendre part à ce rassemblement d'octobre avec l'équipe de France. La raison ? Une volonté réelle de se concentrer sur le Real Madrid et de ne pas se blesser pour des rencontres jugées mineures de Ligue des Nations. De quoi faire pester bon nombre de fans et observateurs des Bleus, qui ne tolèrent pas un tel comportement. Sans Kylian Mbappé, Didier Deschamps doit trouver la bonne formule pour continuer de faire gagner son équipe. Si la rencontre face à Israël était déséquilibrée, celle face à la Belgique ce lundi soir s'annonce bien plus relevée. Ce sera un sacré test pour l'équipe de France. Cependant, pour Guy Roux, si les Tricolores venaient à s'imposer, le message envoyé à Kylian Mbappé serait assez terrible.

Mbappé et l'équipe de France, plus une évidence ?

Lors d'une interview accordée à Le Soir, l'ancien entraineur d'Auxerre s'est en effet exprimé sur la situation autour de Kylian Mbappé : « Si les Bleus gagnent sans Mbappé, ce sera un mauvais jour pour lui ». Des mots forts assumés par Guy Roux, qui pense que si les Bleus peuvent se débrouiller sans Mbappé, le nouveau joueur du Real Madrid sera alors fragilisé, déjà que le vestiaire de l'équipe de France serait de plus en plus dubitatif sur son cas. En attaque, la concurrence est forte chez les Tricolores, même si la présence de Kylian Mbappé reste un atout de poids pour la formation de Didier Deschamps. S'il était en boite de nuit pendant la victoire de la France face à Israël jeudi soir dernier, Mbappé aura sans doute cette fois-ci un oeil avisé sur ce qu'il se passera à Bruxelles entre la France et la Belgique.