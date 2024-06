Cette ministre est heureuse que les Bleus appelent à voter

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La ministre des Sports, qui ne se présentera pas aux législatives, se réjouit de voir que certains joueurs de l'équipe de France appellent à se rendre aux urnes lors des prochaines élections.

Même si elle se garde bien de se confronter aux électeurs, puisqu'elle ne sera pas en lice lors des prochaines élections législatives (30 juin et 7 juillet), la ministre des sports et des Jeux Olympiques a entendu les appels au vote lancés lors des récentes conférences de presse des footballeurs français qui participent actuellement à l'Euro. A l'image d'un Ousmane Dembélé, qui s'est impliqué dans ce dossier pour dire qu'il fallait voter, mais pas pour ou contre qui, Amélie Oudéa-Castéra espère que le monde du sport va se mobiliser dans le même sens afin que l'on dépasse les 50% de participation des dernières élections. Et à la limite, elle ne serait pas contre une prise position plus claire des footballeurs et plus globalement des sportifs pour un camp, et pourquoi pas le sien.

Les sportifs doivent parler des élections

Bien tentée la récup’ ! Après avoir agité toutes les polémiques contre les Jeux, on fait le dos rond ? Et on se voit déjà Premier Ministre ?



Mais c’est trop facile @J_Bardella : l’organisation du plus grand événement planétaire, ce n’est pas du pilotage automatique. Elle exige… https://t.co/hu3V8EAy5d — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) June 14, 2024

Se confiant dans L'Equipe, la ministre des Sports espère que d'ici au premier tour les messages des sportifs se multiplient, à l'image de l'appel lancé ce samedi par Marcus Thuram contre le Rassemblement National. « Pour tous les citoyens, sportifs ou pas, c'est un moment politique décisif dans lequel il faut s'engager. En ce sens, j'appelle chacun à se mobiliser et à voter. Je considère que ce qu'ont dit Ousmane Dembélé - "La sonnette d'alarme a été tirée, allez voter" - et Benjamin Pavard est positif et doit être amplifié. Dans le sport, il y a des valeurs fondamentales : le respect de l'autre, de la mixité, le vivre-ensemble... La notion de neutralité, quand tout ça est en jeu, n'a pas de sens », a confié Amélie Oudéa-Castéra, qui n'a évidemment pas envie d'être remplacée par un ministre RN ou LFI lors de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris. A voir si ce message de la ministre aura un écho en dehors de l'équipe de France de football, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas.