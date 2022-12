CdM : Les Bleus champions du monde, les Français ont tranché

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Après avoir validé leur billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 au forceps contre les Anglais samedi soir (2-1), les Bleus doivent désormais endosser le statut de favoris.

Même si le chemin est encore assez long jusqu’au titre mondial, l’équipe de France a fait une belle partie du chemin le week-end dernier. Déjà en éliminant un autre outsider, à savoir l’Angleterre dans un match plus que compliqué. Mais aussi parce que les Bleus ont aussi profité des sorties de route du Brésil contre la Croatie et du Portugal face au Maroc. Avec les éliminations de ces trois nations fortes, plus celles de l’Allemagne en poules ou de l'Espagne en huitièmes, la France a pratiquement une voie royale pour tenter de conserver son titre.

La France favorite des Français

C’est en tout cas ce que pensent les suiveurs du football tricolore. Puisque dans un sondage réalisé par Canal+ dimanche, 71% des Français estiment que leur pays va remporter la Coupe du Monde dimanche prochain. L’Argentine suivant, loin derrière, avec 15%, et le Maroc avec 10%. La Croatie n’ayant pas du tout la faveur des pronostics avec 4% des votes. Même conclusion chez les bookmakers, vu que la France a désormais la côte la plus basse sur les sites de paris sportifs avec 2.00, alors que l’Argentine est à 2.60.

Vous voyez à 71% la France remporter la Coupe du Monde ! 🇫🇷🤩



On se projette sur la suite de la #CDM2022 dans quelques minutes dans le CFC ! 👀



En clair et à 19H30 sur CANAL+ 📺 pic.twitter.com/WmONuJM1Ig — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 11, 2022

Attention à l’Argentine de Messi !



Si tout le monde est donc confiant pour la suite des évènements pour le groupe de Didier Deschamps, la prudence doit rester de mise. Car avant de potentiellement conserver son titre, ce qui serait une première depuis le Brésil des années 1960, la France va devoir venir à bout du Maroc en demi-finales. Ce qui ne sera pas chose aisée, sachant que le premier pays africain à entrer dans le dernier carré a pour l’instant déjoué les plans de la Belgique, de l’Espagne ou du Portugal. Après, en cas de succès face au Maroc, il faudra encore finir le travail soit contre l’Argentine de Messi, qui semble transfigurée, ou la Croatie, une nation toujours compliquée à battre en Coupe du Monde. Mais en attendant d’en savoir plus sur la suite de ce Mondial 2022 alléchant, qui se poursuivra mardi et mercredi avec les demies, tous les Français se prennent logiquement à rêver d’une troisième étoile.