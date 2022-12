CdM : Dembélé au plus mal, le Barça constate les dégâts

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Titulaire indiscutable en équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022, Ousmane Dembélé va devoir digérer sa défaite et celle des Bleus en finale pour rebondir avec le Barça.

Si tous les Français ont encore du mal à digérer la défaite en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine, certains joueurs de Didier Deschamps vont mettre un certain moment à passer à autre chose. Ce sera notamment le cas d’Ousmane Dembélé. Il faut dire que l’attaquant de 25 ans est complètement passé à côté du plus grand rendez-vous de sa carrière. Déjà parce qu’il a provoqué un penalty, en faisant faute sur Di Maria en première période, qui a permis à Lionel Messi de lancer l'Albiceleste vers le sacre mondial. Mais aussi parce que son sélectionneur l’a remplacé avant la mi-temps par Randal Kolo Muani, qui a montré beaucoup plus de choses sur le terrain. Autant dire qu’après cette finale ratée, l’avenir de Dembouz chez les Bleus s’est assombri. Bien conscient de tout cela, et faisant face aux nombreuses critiques, Dembélé est vraiment au plus mal. De quoi inquiéter le Barça, même si Xavi pense vraiment avoir les mots pour remettre son attaquant dans le droit chemin, selon Marca.

🎙️Xavi sobre Dembélé:



“Creo que marca diferencias, sino cada partido, cada 2 partidos. Es un jugador especial. Intentamos ordenarlo, intentar que su toma de decisiones sea siempre o casi siempre correcta. Yo le estimo mucho. Es un tío extraordinario y siempre he confiado en él.” pic.twitter.com/SuYcCyC8Le — Un Mundo Blaugrana 🇵🇱🇫🇷 (@blaugrana_un) December 22, 2022

Xavi va jouer au docteur avec Dembélé

« Xavi a du pain sur la planche pour s'assurer que le joueur est capable de revenir à son meilleur niveau en deuxième partie de saison. Il faut que Dembélé oublie les critiques qui s'abattent sur lui, qu'il tourne la page après la défaite en finale et qu'il puisse retrouver le sourire avec le maillot du Barça. Le joueur est le premier à être convaincu qu'il va redresser la situation. Au Barça, il est plus protégé, il se sent comme un footballeur important et sait que l'entraîneur est de son côté », peut-on lire dans le journal espagnol. Après un Mondial en demi-teinte, lors duquel il a délivré deux passes décisives contre l’Australie en poules et la Pologne en huitièmes, Dembélé va donc devoir se racheter à Barcelone. Pour cela, il pourra compter sur Xavi, son principal supporter en Catalogne. Avec un bon travail psychologique, l’ancien Rennais pourrait être vite de retour au top pour viser la Liga et l’Europa League avec son club blaugrana.