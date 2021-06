CDM 2022 : Riolo sait qui sera le patron des Bleus

Dans : Equipe de France.

Au lendemain de la gifle de l’élimination de la France dès les huitièmes de finale de l’Euro, les interrogations fusent au sujet de l’avenir de Didier Deschamps.

Vainqueur de la Coupe du monde en 2018, le sélectionneur des Bleus sera-t-il toujours en poste dans un an et demi pour le Mondial au Qatar ? Rien n’est moins sûr et selon Fred Hermel, correspondant de RMC à Madrid, Zinedine Zidane est dans les starting-blocks. Sur le site de la radio, Daniel Riolo a néanmoins affirmé qu’il était certain que Didier Deschamps sera toujours à la tête de l’Equipe de France pour la Coupe du monde à Doha en 2022. Une certitude qu’il explique par la présence de Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football.

« Dans un peu plus d’un an, au Qatar, on va jouer la Coupe du Monde 2022. Deschamps sera encore là. Le vieux monsieur fatigué et incompétent qui dirige la FFF ne changera rien. Deschamps et lui forment un duo plus soudé que deux barres Twix. Pourtant Zidane est là, disponible. Ca serait un nouveau souffle, une nouvelle vision et la nouvelle serait forcément bien reçue par tous ! Deschamps est encore protégé par son bilan. Comme Fernando Santos au Portugal. Le passé plaide pour lui. En foot on a du mal à enrayer les fins de cycle. Trop souvent, on arrête une fois le mur pris dans la tronche. Les défenseurs de Deschamps, il y en aura bientôt de moins en moins, n’ont plus que le passé comme argument. Je crois que s’il va au Qatar avec les Bleus, il sera non seulement l’homme du passé, mais aussi celui du passif… » a écrit l’éditorialiste de RMC, qui aimerait voir Zinedine Zidane à la tête des Bleus en lieu et place de Didier Deschamps. Mais qui ne croit pas ce scénario possible à court terme…