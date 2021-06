BoycottEquipeDeFrance Découvrez l'absurdité de la journée !

Dans : Equipe de France.

Ce mardi, avant le début de la rencontre entre l’Allemagne et la France à Munich, les joueurs tricolores mettront un genou à terre. Et la polémique fait rage.

Pour son entrée en lice dans l’Euro 2021, l’équipe de France aura fort à faire contre une Mannschaft qui a retrouvé des ambitions sportives. Mais Karim Benzema et ses coéquipiers font également parler d’eux sur les réseaux sociaux en ayant prévenu qu’avant le coup d’envoi du match (mardi à 21h sur M6), ils poseront un genou au sol afin de montrer leur soutien à la campagne de lutte contre le racisme et toutes les discriminations. Plusieurs équipes ont adopté ce geste symbolique depuis le début de l’Euro, dont celle d’Angleterre, ce qui lui a valu des sifflets d’une partie de ses supporters. L’annonce faite par Hugo Lloris que l’équipe de France allait effectuer ce geste a enflammé les réseaux sociaux, car plusieurs hommes politiques se sont indignés de ce comportement. Au point même de donner naissance au hashtag #BoycottEquipeDeFrance

C’est Jean Messiha qui a lancé le bal des critiques en attaquant l’équipe de France frontalement. « Où étaient les genoux à terre quand Morad a abreuvé d’insultes racistes une femme noire à #cergy ? Où étaient-ils quand une #racaille a enseveli une caissière de #Carrefour sous un #racisme immonde ? Et où étaient les #LFI ? A un atelier racisé, non mixte ? #BoycottEquipeDeFrance », a lancé le polémiste, bien vite rejoint par Philippe de Villiers. « Porteurs du coq gaulois, ils engagent le pays tout entier et désignent ainsi le peuple français comme raciste. Cette génuflexion est une honte. Je vous invite à couper le poste », a réclamé de son côté le « père » du spectacle du Puy-du-Fou. De quoi susciter évidemment des réponses musclées de ceux qui estiment que les joueurs de l’équipe de France ont la légitimité pour faire ce geste avant le match contre l’Allemagne. « C’est simple, quand il s’agit de dénoncer le racisme, peu importe la forme c’est JAMAIS la bonne d’après ceux qui dénoncent jamais le racisme », fait remarquer Sebastien Abdelhamid.

Évidement toute cette polémique revient à la surface quelques semaines après celle provoquée par le retour de Karim Benzema en équipe de France et qui opposait à peu près les mêmes personnes, certains élus nationalistes étant furieux de voir revenir l’attaquant du Real Madrid chez les Bleus alors qu’il avait dit il y a quelques années Didier Deschamps avait « cédé à une partie raciste de la France ». En attendant, il y aura onze joueurs français contre onze joueurs allemands à l’Allianz Arena de Munich, et c’est finalement l’essentiel.