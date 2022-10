Boycott du Mondial au Qatar, les Français disent non

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré les timides appels au boycott, les Français ont bel et bien l’intention de suivre la Coupe du monde au Qatar cet hiver.

Du 20 novembre au 18 décembre prochain, la Coupe du monde va rythmer les soirées des Français. En effet, malgré les effets d'annonce des politiques ou associations en vue d'un boycott, le Mondial au Qatar va être massivement suivi dans l’Hexagone. Selon un sondage Harris Interactive pour RMC, 60 % des Français ont l’intention de regarder la Coupe du monde au Qatar. Un chiffre très important puisque c’est dix points de plus qu’à un mois de la Coupe du monde en Russie il y a quatre ans. Dans le détail, 68 % des hommes interrogés ont l’intention de suivre la compétition, contre 63 % en 2018. Ce chiffre est légèrement moins élevé chez les femmes (52 %). Au contraire, 28 % des Français n’ont pour le moment aucune intention de regarder le moindre match lors de la Coupe du monde tandis qu’ils sont encore 12 % à hésiter.

Les Français vont suivre le Mondial au Qatar

Pour rappel, de nombreuses villes françaises ont d’ores et déjà annoncé leur volonté de ne pas diffuser la Coupe du monde au Qatar sur des écrans géants afin de contester contre les dérives humaines et écologiques de la compétition organisée. C’est par exemple le cas de Lille, Bordeaux, Reims, Strasbourg ou encore Marseille et Paris, qui ont déjà annoncé qu’ils n’installeront pas de fan-zone ni d’écran géant pour suivre les matchs en extérieur. Les températures hivernales et les coûts financiers et en énergie peuvent aussi expliquer cette démarche. Visiblement, les Français, qui enchaînent les crises sanitaires et sociales depuis plusieurs années, ne sont pas sur la même longueur d’onde et entendent bien profiter d’un évènement festif tel que la Coupe du monde. L’Equipe de France sera donc bien soutenue à distance malgré les appels au boycott, ce qui ravira Didier Deschamps ainsi que TF1, diffuseur en clair de la compétition en France, qui devrait comme à chaque grande compétition réaliser des audiences colossales cet hiver.