Benzema viré sans pitié, il applaudit la France

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Forfait pour la Coupe du monde 2022, Karim Benzema souhaitait poursuivre sa convalescence avec l’équipe de France. L’attaquant madrilène ne comprend pas la décision du sélectionneur Didier Deschamps, lequel a reçu le soutien de l’Italien Fabio Capello.

Karim Benzema l’a mauvaise. Malgré sa blessure musculaire, l’attaquant de l’équipe de France espérait retrouver les terrains plus tard dans le Mondial 2022, et pourquoi pas dès les huitièmes de finale, à l'image d'un Neymar blessé sérieusement lors du premier match mais à qui Tite a donné du temps pour se remettre. Visiblement, le Ballon d'Or ne s’attendait pas à voir Didier Deschamps lui ordonner de quitter le rassemblement sans aucun délai, KB9 étant même parti avant que ses coéquipiers soient réveillés dans le secret de leur hôtel à Doha. Et Karim Benzema a d'autant moins apprécié que les médecins espagnols lui ont donné raison par la suite. « Une semaine après son départ, Benzema reprenait la course et l’entraînement pour quatre jours plus tard jouer 30 minutes en amical avec le Real Madrid », a confirmé son ancien agent Karim Djaziri sur Twitter.

Une semaine après son départ @Benzema reprenait la course et l’entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 mn en amical avec le Real Madrid …. Mais pour Stéphan il ne pouvait pas prendre part au tournoi ! Mais continuez à mentir la vérité arrive https://t.co/qxYp54nyIl — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 25, 2022

« (...) Ne pas avoir attendu deux-trois jours pour confirmer le diagnostic est une faute professionnelle ou pire de sa part ! », a-t-il accusé. Au moment où la Fédération Française de Football attend de savoir s’il acceptera de prolonger, Didier Deschamps se retrouve pointé du doigt dans la gestion du Ballon d’Or. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi le sélectionneur s’est privé d’un tel atout pour la phase éliminatoire. Le technicien peut tout de même compter sur le soutien de Fabio Capello, déjà passé par cette situation.

Capello dit bravo à Deschamps pour Benzema

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

« Oui je le comprends, a confié le coach italien au Corriere della Sera. J'ai fait la même chose avec Savicevic avant la finale de la Coupe Intercontinentale en 1993 (avec le Milan AC contre São Paulo, défaite des Milanais 3-2). Ce n'est que le matin du match que j'ai appris qu'il était apte à jouer alors que j'avais déjà tout préparé avec Raducioiu. Par respect, je ne l'ai pas laissé jouer. J'ai senti que je m'étais bien comporté vis-à-vis de l'équipe. Mais il reste une question sans réponse : "Avec Savicevic et Benzema, Milan et la France auraient-ils gagné un autre trophée ?" Peut-être… » Une chose est sûre, c'est que la polémique n'est pas à la veille de s'atténuer, l'attaquant du Real Madrid ayant annoncé sa retraite internationale dès le lendemain de la finale France-Argentine à laquelle il n'a pas voulu assister.

4️⃣ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 en 6️⃣ 𝗮𝗻𝘀 ! 🇫🇷🙌



> 𝟮𝟬𝟭𝟲 : Finale Euro 👊

> 𝟮𝟬𝟭𝟴 : Finale Coupe du Monde 🌟

> 𝟮𝟬𝟮𝟭 : Finale Nations League 🔥

> 𝟮𝟬𝟮𝟮 : Finale Coupe du Monde 💫#FiersdetreBleus pic.twitter.com/MknLAaDlsg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 17, 2022

Même si cette décision de Karim Benzema par rapport à l'équipe de France semble inéluctable, certains pensent que si Zinedine Zidane succède à Didier Deschamps, alors KB9 pourrait faire marche arrière. Si au contraire l'actuel sélectionneur est prolongé, comme cela semble devoir être le cas dans les prochains, il se pourrait donc bien que la carrière internationale de Benzema se soit terminé un triste samedi soir du côté de Doha avant même que le premier match du Mondial 2022 soit commencé.