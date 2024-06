Benzema viré, la France a une explication

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Si les hommes de Didier Deschamps sont en plein Euro 2024, ceux de Thierry Henry vont prochainement devoir préparer les Jeux Olympiques. Un temps pressenti pour être dans le groupe, Karim Benzema ne sera finalement pas de la partie.

Thierry Henry se sait attendu par les fans et observateurs ! Le sélectionneur des Espoirs rêve de remporter la médaille d'or à Paris lors des Jeux Olympiques. L'ancien entraineur de l'AS Monaco a sélectionné un groupe de joueurs très talentueux malgré certaines complications. En effet, Henry a dû jongler avec les refus de clubs mais également les méformes de certains. S'il avait exprimé son souhait de participer aux JO, Karim Benzema n'a finalement pas été convié. Et les raisons qui l'expliquent sont nombreuses.

Benzema aux Jeux Olympiques, il n'avait aucune chance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Ces dernières heures, Foot Mercato indique en effet que Benzema n'a jamais vraiment été une option pour Thierry Henry. Sa première saison en Arabie saoudite n'a pas franchement convaincu. Surtout qu'en fin de saison, le Ballon d'Or 2022 n’a joué que 15 rencontres à cause de problèmes au dos puis à une gêne musculaire. Aussi, son comportement n'a pas été très apprécié, lui qui a eu des différends avec Nuno Espirito Santo puis Marcelo Gallardo. Pour rappel, Benzema figure même dans le onze type des flops de Saudi Pro League fait par Goal Arabia. Dans sa quête de médaille d'or, Henry avait besoin de valeurs sûres et Benzema n'en faisait pas partie. Pas de quoi embellir son aventure avec l'équipe de France. La sélection olympique comptera néanmoins certains joueurs de qualité, dont Alexandre Lacazette, qui devra être le leader attendu par Thierry Henry et les fans des Bleuets. Lors de ses JO, la France sera dans la poule des Etats-Unis, de la Guinée et de la Nouvelle-Zélande. La première rencontre sera face aux Etasuniens le 24 juillet.