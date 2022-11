Benzema victime d'un complot, un des accusés se défend

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Karim Benzema n'est plus avec l'équipe de France au Qatar, mais son nom provoque encore des tensions, heureusement en dehors des Bleus. Certains journalistes sont pris par une tempête déclenchée autour du Ballon d'Or.

Tandis que l’équipe de France semble imperméable à la polémique initiée par le quotidien sportif concernant une vie de groupe plus sereine au sein des Bleus depuis le départ de Karim Benzema, sérieusement blessé au quadriceps lors d’un entraînement à Doha, cette histoire continue de faire des vagues, y compris au sein du média concerné. Car si celui qui a été l’agent historique du Ballon d’Or 2022 a rapidement pointé du doigt L’Equipe, Karim Djaziri lançant un très viril : « S’ils en restaient qui doutaient que les journalistes de L’Equipe étaient anti-Benzema aujourd’hui le doute n’est plus permis . #Honteux » sur Twitter, il n’a pas été le seul à s’en prendre aux journalistes du média en question, et notamment à Bertrand Latour, actuellement au Qatar pour suivre l’actualité de l’équipe de Didier Deschamps. Et face à ces accusations, et à sa mise en cause en direct sur la chaîne L’Equipe par Johan Micoud, le journaliste a répondu sur cette histoire avec Karim Benzema.

L'Equipe n'a rien contre Karim Benzema

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

Très clairement agacé que l’on puisse le soupçonner de s’être servi du forfait de l’attaquant français du Real Madrid pour « inventer une histoire », Bertrand Latour est monté au créneau. « Quand on essaie de sortir des choses, on ne se fie pas à l’avis d’une seule personne dans un groupe de 25, car pour le coup on ferait mal notre travail. Johan (Micoud), je sais qu’on fait mal notre travail, mais on le fait mieux que tu le penses. Mais je n’ai ni parlé à Kylian Mbappé, ni à son entourage, ça ne vient pas de lui. Faut arrêter de croire qu’on a eu Mbappé ou un proche au téléphone qui nous a dit « quand Benzema n’est plus là, ça va très bien » et qu’ensuite comme des abrutis on répète tout ce qui nous a été formulé par téléphone et qu’on influence le public en balançant d’énormes saucisses (…) Moi, j’adore Karim Benzema, je ne le cache pas, mais on ne va pas s’interdire de dire des choses qui nous font du mal à dire ou écrire, mais qui sont la réalité », a lancé le journaliste, agacé d’être mis directement en cause dans ce dossier Karim Benzema.

Pas de quoi convaincre Johan Micoud, qui de son côté estime que cette histoire sent mauvais, rappelant que lorsqu'il était en équipe de France, les médias, et notamment L'Equipe, avaient sorti une histoire selon laquelle il passait une partie de ses nuits à jouer aux cartes plutôt que de se reposer. Et l'ancien joueur d'expliquer que tout cela était totalement bidon. Quoi qu'il en soit, Karim Benzema semble totalement imperméable aux critiques, mais KB9 a tout de même relayé un message posté dimanche par la Liga, qui via les réseaux sociaux a posté une photo de l'attaquant du Real Madrid embrassant le Ballon d'Or avec ce message : « Tu es plus qu’une Coupe du Monde, tu es éternel Benzema ». Une marque de soutien que le joueur français a visiblement beaucoup apprécié.

Reste que toute cette histoire autour du forfait de Karim Benzema tend à démontrer qu'effectivement, même si ce dernier a sauvé l'équipe de France lors de la Ligue des Nations 2021, son retour initié avant l'Euro 2021 à la surprise générale n'a pas été digéré par tout le monde, et probablement dans le vestiaire des Bleus. Ce que Romain Molina a d'ailleurs confirmé la semaine passée, le spécialiste de la FFF affirmant que : « Déjà pour son retour, certains faisaient des crises car la FFF mettait trop Benzema sur les visuels à leur goût. » De quoi forcément laisser planer le doute sur les intentions de certains face à celui que la planète football considère comme l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire.