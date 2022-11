Benzema trahi par la France, son clan a trouvé les coupables

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Une semaine après la blessure de Karim Benzema à l'entraînement et son forfait pour le Mondial 2022, il semble que cela n'ait pas été mal vécu par le reste de l'effectif de Didier Deschamps. Loin de là même.

Les Bleus peuvent ce samedi se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en cas de résultat positif face au Danemark. Une situation idéale pour l’équipe de Didier Deschamps une semaine seulement après le choc provoqué par l’annonce du forfait définitif de Karim Benzema, victime d’une blessure au quadriceps. Le choc a été violent pour les supporters de l’équipe de France, mais à priori au sein du vestiaire tricolore il n’y a pas réellement de déprime et les larmes n’ont pas coulé. Et selon le quotidien sportif, cela s’est concrétisé par l’absence d’un groupe soudé au moment de venir saluer le Ballon d’Or 2022 lorsqu’il est parti à l’aube. Seul Marcus Thuram, proche de l’attaquant du Real Madrid, étant venu l’accueillir à son retour après les examens qui ont confirmé sa sérieuse blessure. Et Vincent Garcia lâche une bombe en affirmant que le forfait et l’absence de Karim Benzema pour la durée du Mondial ne sont pas vécus comme un drame.

Karim Benzema out, les Bleus s'en foutent

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

Et c’est même l’inverse, puisque le vestiaire de l’équipe de France serait même plus serein. « De l'avis de nombreux témoins, il y a un avant et un après dans la vie de groupe depuis le départ de Benzema. À l'hôtel, l'atmosphère semble plus légère. C'est même un sujet de discussion en interne ou entre les joueurs et leur entourage », explique le journaliste de L’Equipe, qui dresse un étonnant portrait de ces Bleus qui se sentaient un peu tendus compte tenu de l’énorme place prise par Karim Benzema depuis qu’il a décroché le Ballon d’Or quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde. Au point que certains joueurs tricolores se sentaient intimidés. Et si KB9 n’est plus là, les choses se sont rapidement remises en place, notamment parce que les jeunes joueurs convoqués par Didier Deschamps se sentent désormais plus zen, alors que le nouveau patron de la France est connu.

Bien trop de dignité… pic.twitter.com/gf1gQmt246 — Karim Benzema (@Benzema) November 25, 2022

Le média précise en effet qu’après le départ de Karim Benzema, « les responsabilités sont recentrées en attaque sur Kylian Mbappé, qui adore ça. » Dans toute cette histoire, une voix ne s’est pas fait entendre, c’est celle du Ballon d’Or 2022 qui la mort dans l’âme a probablement vu là sa dernière chance de gagner un trophée majeur avec l’équipe de France, lui qui a tout raflé avec le Real Madrid. Mais vendredi soir, le nueve a tout de même lancé un message énigmatique via les réseaux sociaux, une habitude pour Karim Benzema, spécialiste de ce genre de communication cryptique. Mettant en ligne une photo où on le voit consultant son téléphone, KB9 écrit : « Bien trop de dignité… ». Un message qui a suscité des centaines et des centaines de réponses, certains étant même persuadés que l’attaquant français des Merengue avait décidé depuis longtemps de « prendre des photos en calant des légendes au hasard ».

S’ils en restaient qui doutaient que les journalistes de @lequipe étaient anti-@Benzema aujourd’hui le doute n’est plus permis . #Honteux pic.twitter.com/d4WQoE9byG — Karim Djaziri (@KDjaziri) November 26, 2022

Cependant, dès jeudi, Karim Benzema avait déjà interpellé ses supporters, et ceux qui ne le sont pas, mais cette fois sur Instagram. Evoquant les propos de Will Smith au moment de recevoir son Oscar, le joueur formé à Lyon a lancé cette citation : « Dans ce business il faut pouvoir gérer ceux qui ne vous respectent pas. Mais tu dois sourire et faire comme si tout allait bien. Denzel Washington m’a dit il y a quelques minutes « à ton apogée, soit prudent car c’est là que le diable vient te saisir » ». De quoi forcément étayer les thèses d'un joueur touché et marqué par cet énorme coup dur que nul ne pouvait prévoir. Alors que tout souriait à Benzema cette année, c'est encore une fois la France qui a été la source de ce coup de poignard dans le dos d'un joueur aussi prodigieux que lui. Le Ballon d'Or du peuple, tel qu'il s'était proclamé, doit digérer, tandis que Karim Djaziri, ancien agent et très très proche de KB9, a mis le feu ce samedi en s'en prenant à l'Equipe : « S’ils en restaient qui doutaient que les journalistes de L’Equipe étaient anti-Benzema aujourd’hui le doute n’est plus permis . #Honteux »