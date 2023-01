Benzema refuse de porter le coup fatal à Le Graët

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A la veille de la Super Coupe d'Espagne qui verra le Real Madrid affronter le FC Barcelone, Karim Benzema était en conférence de presse. Et forcément le Ballon d'Or n'a pas échappé à une question sur l'affaire Noël Le Graët.

Le Mondial est désormais terminé depuis bientôt un mois, et le calme semble revenu autour de l'absence de Karim Benzema, renvoyé dans ses foyers après un souci musculaire constaté à Doha. Tandis que l'ancien agent de KB9 affirme que cette décision du staff de l'équipe de France était infondée et qu'il s'agissait surtout de se débarrasser du joueur madrilène, Karim Benzema ne s'est jamais officiellement exprimé sur ce sujet, le Ballon d'Or 2022 étant toujours discret, et surtout très énigmatique dans ses messages sur les réseaux sociaux. Mais ce samedi, alors que le Real Madrid affrontera dimanche le Barça en finale de la Super Coupe d'Espagne, l'attaquant français des Merengue était en conférence de presse et évidemment il a été interrogé sur ses relations avec l'équipe de France.

Karim Benzema reste prudent par rapport à la France

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Et si certains de ses proches sont rapides à dégainer contre Didier Deschamps, les Bleus et les responsables de la FFF, Karim Benzema est lui nettement plus diplomate et zen. « Ce qui s'est passé est à conjuguer au passé, désormais le plus important, c'est demain. Et cette finale. Je suis prêt, je suis bien dans ma tête. Je me concentre sur ce match. Le reste c’est du passé. C’est compliqué, mais c'est tout. Je me concentre sur mon rôle avec le Real Madrid. Ce n'est pas le sujet de ce match, je ne peux pas parler davantage de la France ou de la Coupe du monde. Je ne veux pas répondre sur ce sujet (...) La mise à l’écart de Noël Le Graët ? Je ne veux pas parler de ça », a expliqué le Ballon d'Or 2022, qui sait que la moindre petite phrase aurait pris une proportion énorme au moment où la Fédération Française de Football et bien évidemment l'équipe de France traversent une zone de turbulences. Mais forcément, comme toujours, chaque sortie de KB9 suscite son lot de réactions favorables ou farouchement opposées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Car bien évidemment, même si Karim Benzema ne souhaite pas remettre de l'huile sur le feu, ce qui est tout à son honneur, ses fans et ses détracteurs sont eux toujours prêts à monter au créneau. « C’est un grand mystère cette « blessure » tout de même ? On ne m’enlèvera pas de l’idée qu’il y avait comme un air de revanche de sa part… », « Il pouvait, au moins grâce à la question, apporter un soutien à Zizou pour le propos blessant de Le Graet sur sa personne », « Il a raison Benzema le journaliste n’a pas à parler de cette mer.. de Le Graët, la conférence de presse avait pour but de parler d'un match de football point barre », « Donc c'est le seul mec qui ne défend pas Zidane », les commentaires sont repartis pour un tour, le sujet Karim Benzema étant visiblement très sensible en France, alors même que KB9 a pris sa retraite internationale au lendemain de la finale perdue par les Bleus au Qatar.