Benzema puni par la France, il crie presque au scandale

Dans : Equipe de France.

On le sait depuis la semaine passée, l'hypothèse d'un retour de Karim Benzema en équipe de France est à oublier. De quoi susciter des interrogations, et notamment chez les autres stars du football mondial.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain défiera le Real Madrid à Santiago-Bernabeu, et l’un des principaux soucis du PSG sera Karim Benzema, l’attaquant français des Merengue étant actuellement en pleine forme et d’une efficacité redoutable. Et de l’autre côté des Pyrénées on est toujours sidéré de la décision prise par Noël Le Graët et Didier Deschamps de se priver des talents de Karim Benzema en équipe de France, même si les Bleus ont été champions du monde sans lui. Eden Hazard, qui cotoie l’ancien lyonnais depuis qu’il a signé au Real Madrid lors du dernier mercato, avoue qu’il ne comprend pas vraiment ce choix des instances françaises.

Même s’il ne veut pas se mêler des affaires internes à l’équipe de France, l’international belge est clairement étonné. « Ah, ça ce sont des problèmes de Français. Moi, je ne peux juger que sur les performances. Et dans ce domaine, il n'est pas normal que Karim ne soit pas appelé. Et je ne dis pas ça pour lui faire plaisir ou parce que c'est mon partenaire. Karim Benzema, c'est le meilleur attaquant actuel : il marque, il joue dans le meilleur club du monde. L'équipe de France est déjà forte sans Karim. Avec lui, elle le serait encore plus », fait remarquer, dans un entretien accordé au Parisien, Eden Hazard. Mais quoi qu'en pense le milieu offensif belge du Real Madrid, du côté de la Fédération Française de Football et des Bleus, la décision de se priver de Karim Benzema ne changera pas.