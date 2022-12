Benzema piégé au Qatar, il accuse !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Cette fois il n'y a plus le moindre doute sur l'énorme ressentiment de Karim Benzema à l'encontre de l'équipe de France. Un de ses proches s'en prend directement à Guy Stéphan et au médecin des Bleus.

Une semaine jour pour jour après la finale perdue par Didier Deschamps et ses joueurs face à l’Argentine, et quelques jours seulement après l’annonce de la retraite internationale de Karim Benzema, les langues se délient et cela risque de provoquer quelques séismes autour des vice-champions du monde. Car si ce dimanche, Karim Dzajiri, ancien agent et toujours extrêmement proche du Ballon d’Or 2022, est sorti de son silence sur le départ de Karim Benzema du Qatar, le samedi 19 novembre à 72h du début du Mondial 2022 pour la France contre l’Australie, ce n’est pas pour rien. Ce qui a motivé ce coup de poing sur la table de l’ami de KB9, c’est les fameux carnets de Guy Stéphan publiés dans Le Parisien. Dans ces notes pris par l’adjoint de Didier Deschamps durant toute la coupe du Monde, on y apprend ce que le coach des Bleus et Guy Stéphan ont ressenti au moment de l’annonce du forfait de Karim Benzema.

Karim Benzema victime du staff de la France ?

« Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du monde était un objectif. C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent mais on n’a pas le choix », écrit l’adjoint du sélectionneur de l’équipe de France. Une version qui a fait sortir des ses gonds l’ancien représentant de Karim Benzema, lequel pointe directement du doigts des membres du staff tricolore et se fait clairement menaçant.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Car pour Karim Djaziri tout cela n’est qu’un tissus de mensonges et on va rapidement en avoir la confirmation. « C’est le carnet de bord du Docteur Le Gall qu’il faut publier …. Ne pas avoir attendu 2/3 jours pour confirmer le diagnostic est une faute professionnelle ou pire de sa part ! Une semaine après son départ Benzema reprenait la course et l’entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 mn en amical avec le Real Madrid …. Mais pour Stéphan il ne pouvait pas prendre part au tournoi ! Mais continuez à mentir la vérité arrive (…) Il y a des faits et ceci suffisent pour comprendre! Faire partir un joueur au petit matin, joueur qui va s’entraîner normalement une semaine après », annonce celui qui avait fait signer Karim Benzema à Madrid en provenance de l’Olympique Lyonnais lors du mercato estival 2009 moyennant 35 millions d’euros. Le ton est donc monté, et cela ne fait que commencer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Si du côté de la Fédération Française de Football, on ne répond pas aux accusations de Karim Dzajiri, lequel fait un procès en incompétence au staff médical des Bleus, les réseaux sociaux se chargent, eux, de le faire. « Arrêtez de faire des problèmes à chaque fois c’est fatiguant, j’adore Karim Benzema, c’est mon joueur préféré, mais toujours des polémiques à chaque fois c’est bon quoi », « Pourquoi ça arrive toujours à lui les histoires ? Il a rien fait et les problèmes lui tombent du ciel ? », « Karim on l'aime. On le surkiffe mais arrêter svp avec tous ça. Si il veut parler qu'il le fasse. Au bout d'un moment ça devient vraiment trop », « On compare donc un match amical avec un match de coupe du monde ? Soyons sérieux 4 min merci », les deux clans s’affrontent, mais si au final, Karim Benzema pourrait régler l’affaire en l’espace d’une interview. A moins que « cela ne l’intéresse pas » ?