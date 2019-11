Dans : Equipe de France.

Le temps ne semble pas calmer la colère de ceux qui estiment que Didier Deschamps commet une erreur grossière en ne convoquant pas Karim Benzema en équipe de France. Et malgré les résultats des Bleus, le sélectionneur national n'arrive pas à convaincre.

Rarement dans l’histoire du foot un joueur d’une classe aussi incroyable que Karim Benzema aura été mis à l’écart de sa sélection nationale. Mais depuis la regrettable affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, où il a eu la mauvaise idée de mettre son nez, l’attaquant du Real Madrid a été mis à l’écart des Bleus, sans que cela ralentisse la marche en avant des Tricolores. Mais, alors que KB9 réussit encore de très belles choses avec les Merengue, où Zinedine Zidane en a fait son leader offensif, Didier Deschamps reste lui droit dans ses bottes.

Et du côté de Madrid, mais pas que, on n’arrive toujours à digérer et surtout à expliquer cette décision brutale. « Ici, personne n'a compris l'épisode de son éviction de la sélection. On a par ailleurs été très surpris de voir Didier Deschamps décider avant que la justice ne rende son verdict, de voir votre sélectionneur se muer en juge. D'autant plus que certains sont persuadés que l'équilibre du groupe invoqué par Deschamps pour justifier son choix est une fausse excuse. Car ici, Benzema s'est toujours bien entendu avec tout le monde, y compris avec ses compatriotes », explique, dans France-Football, Mario Cortegana, journaliste du quotidien sportif AS qui suit en permanence le Real Madrid.