Benzema et Giroud, la France se déchire en deux !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Olivier Giroud fait taire les critiques depuis le début du Mondial 2022 au Qatar. Cependant, entre ses supporters et ceux de Karim Benzema, l'heure n'est pas à l'union nationale en France.

Même s’il est malheureusement loin des Bleus depuis sa blessure musculaire, Karim Benzema a du mal à quitter les esprits. Et après la qualification de l’équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du Monde, suite à sa victoire contre l’Angleterre, le Ballon d’Or a refait son apparition dans les tendances sur les réseaux sociaux. Deux raisons pour justifier ce retour : la concurrence avec Olivier Giroud, auteur du but de la qualification tricolore, et l’absence de réaction de KB9 à la victoire de ceux qu’ils avaient accompagnés jusqu’à Doha. Il n’en fallait pas plus pour relancer les hostilités, et pas uniquement sur Twitter. Car certains consultants estiment que cette concurrence à distance avec Karim Benzema montre une certaine forme d’irrespect pour ce que fait le buteur de l’AC Milan depuis le début de sa carrière.

Benzema de retour après le Mondial et Giroud viré ?

Au micro d’Europe 1, Marc Libbra a tenu à défendre Olivier Giroud face à ceux qui ne jurent que par Karim Benzema. « J’aimerai vraiment qu’on commence à la respecter, car on voit et on entend encore des choses qui ne saluent pas tout le talent qu’il a (…) Qu’on arrête de comparer. Là on nous dit, après la Coupe du Monde si Benzema revient on mettra Giroud dehors. Mais comment on ose dire cela ? Il faut du respect, mais lui il a les stats, il est là quand on l’attend. Contre les Anglais, on attendait Mbappé, qui sort de sa boîte, c’est Giroud. Ce que j’entends sur certaines chaînes de télé et à la radio, c’est très irrespectueux. C’est un très grand joueur, et il n’a pas toujours été respecté, même par Le Graët, même par Deschamps, on se souvient après l’Euro… », a lancé l’ancien joueur formé à l’Olympique de Marseille, qui n'est pas le seul à s'agacer de tout cela. Et pas uniquement sur ce sujet.

Celle-ci, elle est pour vous 💙

On continue 𝑬𝑵𝑺𝑬𝑴𝑩𝑳𝑬 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/sxHrg1cvUq — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Car après la victoire des hommes de Didier Deschamps contre une équipe anglaise qui avait les qualités pour sortir les champions du monde, les supporters tricolores s'étonnent, et certains s'indignent, de l'absence de réaction de Karim Benzema. Le joueur du Real Madrid utilisant pourtant activement les réseaux sociaux. D'autant plus que dans le même temps, Presnel Kimpembé et Christopher Nkunku n'ont pas manqué de saluer la performance de leurs coéquipiers, eux qui comme le Ballon d'Or 2022 ont été contraints de quitter l'équipe de France sur blessure. L'attitude de l'ancien Lyonnais chagrine pas mal de monde, et cela commence à se voir, le nom de Benzema revenant désormais après chaque victoire des Bleus. Et ce dimanche, cela tape encore très dur.

Giroud brille avec la France, pas Benzema

Dans cette bataille entre fans du karting Olivier Giroud et de la Fomule 1 Karim Benzema, référence à une comparaison osée faite par l'attaquant du Real Madrid, les coups sont rudes depuis le début du Mondial 2022, et c'est encore le cas. « Kimpembe et Nkunku qui soutiennent la France à chaque match. Dommage que Benzema ne dise pas un mot pour soutenir son équipe… », « Ballon du peuple et zéro encouragement pour l’équipe de France !! La fraude Benzema dans toute sa splendeur !! Tu as eu ton ballon d’or et tu t’en tapes de la France on a bien compris t’inquiète, arrête avec ton ballon d’or du peuple », « Benze quoi? C’est qui ? Ah oui le mec qui a jamais rien branlé en EDF mais qui se pense meilleur que Giroud… bah on se fou un peu de son avis non? », « Il a toujours été critiqué, insulté et traité de Karting. Mais en équipe de France y a jamais eu Benzema, ya GIROUD », lancent les supporters du recordman de buts sous le maillot des Bleus (53 buts). Mais dans le camp d’en face, on est également déchaîné.

Bien trop de dignité… pic.twitter.com/gf1gQmt246 — Karim Benzema (@Benzema) November 25, 2022

Les fans de Karim Benzema, et ils sont très nombreux, ne laissent rien passer lorsque l'on égratigne leur idole. Et pendant que KB9 reprenait l'entraînement à Madrid ce samedi, ce qu'il a fait savoir sur les réseaux sociaux, son nom était toujours à la Une. « C’est incroyable cette fixette que vous faites genre vous penser direct à Benzema de manière agressive voir haineuse juste après une qualif des Bleus? Cette volonté de vouloir écraser l’autre me laisse perplexe trop de haine et de grave cas psychologique dans ce pays », « Les gens vivent trop sur les réseaux , il a leur numéro de téléphone s’il veut féliciter quelqu'un il peut le faire en privé. On ne connaît pas leur relation », « Ce forfait lui a laissé un goût amer faut le comprendre, chaque grand sportif à sa place aurait aimé être sur le terrain au moins 5min si il le pouvait », « Benzema n’a absolument plus rien à prouver. Inutile de faire des tweets comme ça, même si c’est du second degré c'est claqué. Laisser Giroud le pauvre, il existe que quand ça le compare a KB, ça en dit long au fond », des centaines de messages vont dans le sens de Karim Benzema.

Ce qui est désormais très clair, c'est que rien ne permettra de réconcilier deux joueurs qui resteront quoi qu'il arrive dans l'histoire du football français. L'un pour avoir empilé les titres et décroché le Ballon d'Or sous le Real Madrid, l'autre pour avoir gagné un titre Mondial, et peut-être bientôt deux avec l'équipe de France. Mais visiblement, il n'y a pas la place pour les deux en même temps dans notre pays et c'est très regrettable.