Benzema et Deschamps, Macron organise la réconciliation

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Depuis son départ pour cause de blessure, Karim Benzema serait en froid avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Les deux hommes auront peut-être l’occasion de s’expliquer dimanche. En effet, le Président de la République Emmanuel Macron organise les retrouvailles en marge de la finale du Mondial 2022 contre l’Argentine.

Des tensions entre Karim Benzema et Didier Deschamps ? Réconciliés avant l’Euro 2021, l’attaquant et le sélectionneur de l’équipe de France seraient de nouveau en froid. Le capitaine du Real Madrid semblait parti pour disputer la Coupe du monde 2022 en tant que titulaire, du moins jusqu’à sa blessure musculaire qui l’a obligé à déclarer forfait. Depuis, le technicien se montre agacé et plutôt froid lorsque le sujet Karim Benzema est évoqué en conférence de presse.

Allez les gars, encore 2 matchs on y est presque… derrière vous.. Vamonos 🔥 #AllezLesBleus pic.twitter.com/DyE6hYhwf6 — Karim Benzema (@Benzema) December 11, 2022

Le journal L’Equipe croit connaître la raison et rappelle que le Merengue n’a pas cité Didier Deschamps dans ses remerciements lors de la cérémonie du Ballon d’Or. De son côté, Karim Benzema n’apprécierait pas la froideur des réponses du sélectionneur à son sujet, ni le manque de considération de la Fédération Française de Football après son départ. Si ces informations se confirment, une discussion serait peut-être la bienvenue. Cela tombe bien, les deux hommes risquent de se croiser dimanche.

Benzema au stade dimanche ?

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a en effet révélé l’initiative du Président de la République Emmanuel Macron, désireux d’inviter les Bleus absents pour la finale du Mondial 2022 contre l’Argentine. « Je sais qu'il en a l'envie, a-t-elle confié sur RTL. Je sais que le plan est à l'étude. On va voir si logistiquement, et matériellement, tout cela peut arriver à atterrir. C'est en tout cas le souhait du Président d'arriver à les embarquer, pour qu'ils puissent prendre complètement leur part dans cette aventure. » Le plan concerne également Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Paul Pogba et Christopher Nkunku.