Benzema de retour au Qatar, impossible n'est pas Français !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a assuré sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant le Danemark samedi dernier. D'ici-là, Karim Benzema sera peut-être revenu dans le groupe des champions du monde à en croire les rumeurs.

Karim Benzema avait dû renoncer à sa participation pour la Coupe du monde à 72 heures du match de la France contre l'Australie. Une blessure à la cuisse ressentie à l'entrainement a mis fin à son rêve de jouer le Mondial, l'un des derniers grands rendez-vous de sa carrière internationale. Un coup dur pour le Ballon d'Or mais aussi pour Didier Deschamps, qui a dû trouver des solutions de dernières minutes, le sélectionneur ne souhaitant pas faire revenir un attaquant supplémentaire pour compenser le départ de KB9. Et jusqu'ici tout va bien pour l'équipe de France, qui a remporté ses deux premiers matchs et qui est assurée d'être en huitièmes de finale. Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann répondent pour le moment présents. Mais ils pourraient finalement être rejoints par... Karim Benzema.

Benzema, un retour plus vite que prévu

🔴 Benzema, a un paso de volver al Mundial de Qatar: se acelera su recuperación y tiene su plaza reservada



Informa @diegocogolludo https://t.co/9PP1elD27T — Vozpópuli (@voz_populi) November 28, 2022

Ce serait encore une fois un revirement de situation total pour les Bleus. Alors que le forfait de Benzema avait fait grand bruit et mis sur l'équipe de France une pression supplémentaire, les champions du monde s'en sortent bien. Et des informations sorties par L'Equipe ont mis le feu à l'actualité football. Le média avait indiqué que le groupe apparaissait plus relâché depuis le départ de KB9. Certains joueurs n'auraient en plus pas apprécié que le joueur du Real Madrid ne les ait pas félicités publiquement après leur succès inaugural contre l'Australie. Des informations démenties par Aurélien Tchouameni après la victoire samedi face aux Danois. Et les Bleus auront peut-être l'occasion de montrer que Benzema les ravit dans le groupe. Selon la presse espagnole et Carlos Rodriguez, la blessure du Ballon d'Or 2022 évolue très favorablement. Il pourrait même faire son retour à l’entraînement avec le Real Madrid en fin de semaine. Mais alors, un retour avec la France est-il envisageable ?

Deschamps veut-il vraiment le retour de Benzema ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Le football est plein de surprises et Benzema pourrait en profiter. Officiellement, le Merengue fait toujours partie des feuilles de match de l'équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar. Comme il n'a pas été remplacé, il peut donc être réintégré, comme le précise le règlement de la FIFA. Le choix appartient donc désormais à Didier Deschamps, d'après RMC. Le sélectionneur devra sans doute passer des coups de fil à Madrid pour connaitre tous les tenants et aboutissants autour de la blessure de KB9. Les prochaines heures seront cruciales, même si Deschamps a encore du temps pour analyser la situation. Dans l'intérêt des Bleus et du joueur français, une rechute est à éviter. Mais que Benzema se rassure dans son malheur... Car rétabli à temps ou non, l'ancien de l'OL sera considéré comme champion du monde en cas de victoire finale de ses partenaires au Qatar.

🗣️ « Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur, j’ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l’immense défi qui nous attend. » Didier Deschamps https://t.co/sHiPETfLFS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

En attendant, ces rumeurs ne sont pas formellement démenties par la Fédération Française de Football, laquelle sait que le sujet Karim Benzema est très sensible, les réactions suite à son forfait ayant confirmé qu'il y a toujours deux clans dans notre pays. De son côté, le Ballon d'Or 2022 n'a strictement plus évoqué les Bleus depuis son départ, mais il sait que si la France fait de nouveau appel à lui, le Real Madrid ne pourra pas s'y opposer, les sélections nationales ayant toujours la priorité sur les clubs.