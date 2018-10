Ballon d’Or : Mbappé met un terme à la concurrence avec Griezmann

Dans : Equipe de France.

Rien ne peut arrêter Kylian Mbappé en ce moment. Pas même une petite gêne à la cuisse.

Préservé par le sélectionneur Didier Deschamps, l’attaquant de l’équipe de France n’a pas débuté le match amical contre l’Islande (2-2) jeudi. Le Parisien a dû se contenter de la dernière demi-heure à Guingamp. Suffisant pour provoquer le but contre son camp d’Holmar Eyjolfsson et égaliser sur penalty. Une entrée fracassante quatre jours après son quadruplé face à l’Olympique Lyonnais (5-0) en Ligue 1. On peut parler d’une semaine niveau Ballon d’Or pour Mbappé ! En tout cas, notre confrère Stéphane Bitton voit déjà l’ancien Monégasque débarrassé d’un sérieux concurrent.

« Kylian Mbappé a illuminé ce match qui n’était pas terrible et a tout changé ! Il a remplacé Griezmann, c’est tout un symbole… Ils sont tous les deux en concurrence pour le Ballon d’Or. Tout le monde sera d’accord pour dire que Mbappé a pris de l’avance sur Griezmann », a estimé le journaliste de France Bleu Paris, même si le prodige français refuse de penser à cette distinction individuelle.