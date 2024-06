EdF ‍: Barcola snobé, Deschamps a une raison en béton

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France connait beaucoup de difficultés offensives en ce début d'Euro 2024. Bradley Barcola, en feu avec le PSG, n'a pas encore eu sa chance de briller avec les Bleus.

Didier Deschamps se veut rassurant devant la presse mais en interne, il doit commencer à se poser des questions. En deux rencontres disputées à l'Euro 2024 en Allemagne, ses troupes n'ont trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise, sur un but contre-son-camp. Si le talent est là, la maladresse est totale. Contre les Pays-Bas ce vendredi soir, Deschamps avait décidé d'aligner Adrien Rabiot à un poste offensif. Et ça n'a pas porté ses fruits. Le joueur de la Juve a même raté une occasion énorme. En fin de rencontre, alors que les Pays-Bas ne montraient plus grand-chose, le sélectionneur tricolore n'a pas daigné faire rentrer Bradley Barcola, qui aurait pu apporter un vrai plus. S'il s'est justifié au sortir de ce match nul face aux Bataves, Deschamps n'a pas convaincu grand-monde. Ce n'est pas Nicolas Puiravau qui dira le contraire.

Barcola snobé, Deschamps prend cher

Sur son compte X, le consultant n'a en effet pas manqué de détruire Deschamps et sa mentalité, lui qui veut toujours (ou presque) jouer petit bras : « Quand je pense qu'on imaginait Barcola faire des entrées pour les 15-20 dernières minutes et mettre le feu dans les défenses adverses. On est trop cons en fait, on a oublié que c'était Deschamps sur le banc. On jouerait contre huit Albanais unijambistes et non-voyants que DD laisserait encore sept joueurs défensifs sur la pelouse. Le foot tristesse dans toute sa splendeur que certains vont porter aux nues en brandissant le totem du palmarès (un trophée en cinq tournois pour rappel). Allez, on va se consoler en regardant jouer les autres ». L'équipe de France aura l'occasion de finir le travail mardi face à la Pologne pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Un adversaire déjà éliminé et qui devrait laisser des espaces. Reste à savoir si Barcola aura une chance de s'exprimer...