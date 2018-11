Ballon d’Or : Matuidi trahit les Bleus et vote Cristiano Ronaldo

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

A quelques jours seulement du résultat final, la course au Ballon d’Or est scellée, mais le résultat final n’est pas encore connu.

Luka Modric est toujours considéré comme le grand favori, mais le Croate connaît un début de saison décevant, et pourrait payer cette baisse de régime au moment des votes. Les Français champions du monde rêvent de cette récompense, mais entre Kylian Mbappé, Raphaël Varane et Antoine Griezmann, le partage des votes pourrait leur être fatal. Et derrière ce beau monde, il y a toujours Cristiano Ronaldo, qui continue de battre des records, a été sensationnel en Ligue des Champions, et montre qu’il est tout simplement toujours le plus fort selon son coéquipier Blaise Matuidi.

« Il s’agit d’un joueur qui a tout gagné, et qui a toujours une faim incroyable. Cela fait la différence par rapport aux autres et on apprend beaucoup à son contact. Il va nous permettre de remporter de nombreux titres et il mérite le Ballon d’Or. Bien sûr, d’autres joueurs le méritent aussi. S’il ne gagne pas cette année, il le remportera l’année prochaine grâce aux titres qu’il va remporter avec la Juventus », a confié le joueur de la Juventus à Sky Italia. Un beau plaidoyer en faveur de la superstar portugaise, qui n’a pas renoncé à recevoir un 6e Ballon d’Or, et le démontre chaque jour sur les terrains. De quoi impressionner Blaise Matuidi, visiblement conquis et qui verrait bien ses compatriotes français s’incliner derrière l’attaquant de la Juventus.