Antoine Griezmann n'a plus très longtemps à attendre avant de savoir s'il aura le Ballon d'Or 2018, lui qui cette année a été champion du Monde avec la France et a gagné l'Europa League avec l'Atlético Madrid. Mais certains estiment que l'attaquant des Bleus a un peu trop plaidé sa cause un peu partout dans cette quête du Ballon d'Or et que cela est dommageable. C'est le cas notamment de Vikash Dhorasoo un peu agacé par les propos récurrents d'Antoine Griezmann sur ce thème, même s'il avoue que ce dernier a fait une saison admirable.

« Ce qui est dommage c’est que le lobby en sa faveur aurait dû venir d’ailleurs et pas de lui-même. Il s’est mis en danger. Il a vu que personne ne le faisait et il s’est dit : « je vais y aller tout seul ». A un moment, cela faisait limite un peu pleurnicheur quoi ! Un peu : « je réclame quelque chose ». Mais dans son jeu il faut le dire, il ne s’est pas comporté de manière égoïste. Du début à la fin de la Coupe du monde, et aujourd’hui encore il joue pour l’équipe, il a fait une saison fantastique. Mais je ne crois pas qu’il aura le Ballon d’Or malheureusement », a confié, sur Yahoo France, l'ancien international tricolore.