Ballon d'Or : Deschamps tue le suspense pour Kanté

Dans : Equipe de France.

Eblouissant avec Chelsea en Ligue des Champions cette saison, Ngolo Kanté a désormais les yeux rivés vers l’Euro avec l’Equipe de France.

En cas de sacre des Bleus, le milieu de terrain de Chelsea sera logiquement l’un des grands prétendants à la victoire finale lors du prochain Ballon d’Or. Certains consultants, comme c’est par exemple le cas d’Eric Di Meco, ont lancé le mouvement afin d’assurer la pub à Ngolo Kanté. Mais dans une interview accordée à RMC en ce début de semaine, Didier Deschamps a glacé l’ambiance. Bien malgré lui, le sélectionneur de l’Equipe de France ne croit pas beaucoup aux chances de Kanté. L’ancien entraineur de l’OM a bien à l’esprit que ce sont généralement les stars offensives qui raflent la mise, d’où la difficulté pour Ngolo Kanté d’être sacré Ballon d’Or en dépit de sa saison colossale.

« Je ne sais pas si c’est accessible à un joueur qui n’est pas créatif, qui marque peu. Il peut marquer quelques buts et faire quelques passes décisives mais en règle générale… C’est arrivé, il y en a eu comme Fabio Cannavaro (en 2006, ndlr) ou d’autres à mon époque, comme Matthias Sammer (en 1996, ndlr). N'Golo reste un très, très grand joueur qui, potentiellement, mériterait le Ballon d'Or » a livré Didier Deschamps, pour qui Ngolo Kanté a peu de chances de rafler la mise et de remporter le Ballon d’Or, malgré son immense mérite. Au lendemain de la victoire de Chelsea contre Manchester City en finale de la Ligue des Champions, Eric Di Meco avait lancé le mouvement en faisant de Ngolo Kanté son grand favori pour le Ballon d’Or, malgré la saison exceptionnelle de certains extraterrestres comme Lewandowski ou Benzema. « N’Golo Kanté futur Ballon d’ Or ? Mais pourquoi pas ? Ce serait la plus belle chose pour le football. La victoire de l’humilité par la performance » avait lâché l’ancien défenseur de l’OM et de l’Equipe de France.