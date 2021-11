Affaire de la sextape, Karim Benzema ne viendra pas au jugement

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

C’est ce mercredi que Karim Benzema connaitra le jugement du tribunal de Versailles sur l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

L’attaquant de l’équipe de France n’a pas pu échapper à un procès très médiatisé, et il sera jugé pour complicité de tentative de chantage sur son coéquipier en équipe de de France Mathieu Valbuena. Pour rappel, une peine de 10 mois de prison avec sursis et une amende de 75.000 euros ont été requis contre lui par le Parquet. La peine prononcé par le tribunal dépend du juge, et peut bien évidemment être inférieure ou supérieure à cette préconisation. En tout cas, selon La Provence, Karim Benzema ne sera pas là pour entendre le verdict, lui qui avait déjà été absent lors de son procès, à la fois en raison de son calendrier professionnel, mais aussi pour éviter une surcharge supplémentaire d’attention médiatique autour de cette affaire. L’avocat de Mathieu Valbuena a également fait savoir qu’il ne serait pas présent, retenu par son club qui dispute la Ligue Europa le lendemain.

La France et le Real le soutiennent

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

En cas de condamnation, Karim Benzema ne risque toutefois pas de voir son avenir sportif être remis en cause. Le Real Madrid n’a pas l’intention de s’immiscer dans la vie privée avec l’un de ses tauliers, surtout que ces agissements ne concernaient pas son comportement avec la formation espagnole. Et du côté de la FFF, alors que KB9 a été banni pendant plus de 5 ans en raison des retombées de cette affaire, il fait désormais partie des forces des Bleus et Le Graët a assuré que le récent vainqueur de la Ligue des Nations ne serait pas exclu de l’équipe de France en cas de sanction judiciaire. « Je n’interviendrai jamais pour dire qu’on ne le prenne pas. Après, c’est à Didier (Deschamps) de considérer si, sportivement, il est apte à jouer avec les Bleus », a livré le président de la FFF, qui rejette tranquillement toutes les responsabilités sur Didier Deschamps. Il faut depuis longtemps arrêter de chercher la logique sportive dans les sorties de Noël Le Graët, surtout que ses effets d’annonce ne sont pas toujours suivies concrètement par des faits. En tout cas, Karim Benzema et Mathieu Valbuena, ainsi que les autres accusés, seront fixés ce mercredi dans cette affaire qui a débuté en 2015.