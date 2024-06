5-0, la France va mettre l’épave belge à la casse

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Prochain adversaire de l’équipe de France lundi, la Belgique n’aborde pas son huitième de finale de l’Euro dans les meilleures conditions. Les grandes difficultés des Diables Rouges redonnent même confiance aux observateurs français.

Seulement deuxième de son groupe derrière l’Autriche, l’équipe de France va croiser la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro. Un adversaire redoutable sur le papier. Mais compte tenu de leur début de compétition, les Diables Rouges, devancés par la Roumanie dans leur poule, n’abordent pas cette rencontre dans de meilleures dispositions. Au contraire, le consultant Eric Blanc voit des Belges à la ramasse et prédit une promenade de santé pour les Bleus.

De Bruyne, le seul danger

« La Belgique n'est plus un gros, a estimé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Si on avait terminé premier, on aurait joué contre la Turquie. Qui vous dit que la Turquie ne nous aurait pas créé plus de problèmes avec sa grinta ? Aujourd'hui, tout le monde l'a dit. Ils ont perdu 0-1 (contre la Slovaquie), 2-0 (victoire contre la Roumanie), 0-0 (contre l'Ukraine). Aujourd'hui, c'est une bagnole d'occas'. Il y a un Taxi Driver, c'est De Bruyne. Tu lui fais une individuelle, tu le marques, ils n'ont plus rien. C'est un désert. »

Oh, la scène surréaliste après Ukraine-Belgique: les joueurs belges se dirigent vers leurs supporters sous une énorme bronca, De Bruyne craque et demande de revenir au centre du terrain 😳 #ukrbel #EURo2024 pic.twitter.com/jsAj3No0C1 — JS Grond-Tran (@JS_Grond) June 26, 2024

« Lundi, cette équipe-là que j'ai vue, avec l'état d'esprit, le problème des supporters, va arriver à se refaire la cerise ? Je n'y crois pas. Et même si on taille l'équipe de France, je n'ai jamais été emballé par le jeu de l'équipe de France, mais c'est le jour et la nuit. On est au-dessus de ces mecs-là. J'ai vu une équipe complètement abandonnée. Les Belges, c'est le néant, a osé Eric Blanc. Courtois n'est plus là. Leur défense, c'est du placo chez eux. Il n'y a rien. Tu as Castagne, Vertonghen… Non mais c'est de la rigolade. Ils vont ramasser grave ! Moi je vous dis, quarante ans après, 1984-2024… 5-0 ! » Peu de supporters français se montreront aussi confiants.