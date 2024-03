2024 ‍: Un maillot commun pour toutes les équipes de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Équipementier des équipes de France de football, Nike a annoncé ce lundi que les trois équipes tricolores porteront le même maillot, notamment lors de l'Euro et des Jeux Olympiques de Paris.

L'été sera chaud pour les amateurs de football, car après l'Euro 2024 en Allemagne, dont les Bleus seront les favoris, les JO de Paris permettront à l'équipe de France féminine et masculine de tenter de remporter une ou deux médailles. A cette occasion, en accord avec la Fédération Française de Football, Nike fournira le même maillot aux équipes de Didier Deschamps, Hervé Renard et Thierry Henry. Outre de nombreuses précisions techniques, l'équipementier américain a précisé les détails de son choix et le timing de la mise en vente. A noter que Victor Wembanyama, la star mondiale de la NBA, a eu droit à un joli cadeau, puisque dimanche soir, le joueur français des Spurs s'est présenté avec ce nouveau maillot en marge de la victoire de son équipe contre les Nets.

Un seul maillot pour la France

Victor Wembanyama dévoile le nouveau maillot de l'équipe de France de football pic.twitter.com/zXSQOQ80cP — Views (@viewsfrance) March 18, 2024

« En terme esthétique, Nike insuffle une énergie nouvelle. Pour le maillot français, le choix s’est porté sur un bleu électrique qui transmet le dynamisme de la lumière et du mouvement. Le Coq géant et le bloc F.F.F présents sur la poitrine des joueuses et joueurs des équipes de France, ainsi que les rayures emblématiques rouge et bleu du maillot extérieur, font écho à la grande histoire des Bleus tout en affirmant par leur style moderne les grandes ambitions de la génération 2024. A l’intérieur du maillot, la mention « Nos différences nous unissent » rappelle les valeurs d’inclusion des équipes de France et rend hommage à l’histoire d’un maillot qui a toujours su fédérer les Françaises et les Français à travers les générations. La tenue domicile sera portée par les joueurs lors du match France – Allemagne le 23 mars prochain, la tenue extérieure lors du match France – Chili le 26 mars. La collection FEMME sortira au printemps, en amont des échéances sportives de l’été », précise Nike.