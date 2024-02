Youth League ‍: Les deux derniers clubs français sont fixés

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Il reste deux clubs français en Youth League, et ce ne sont pas forcément ceux qui étaient attendus. Mais le FC Nantes, passé par tous les matchs éliminatoires, est toujours en course après avoir sorti le FC Séville aux tirs au but cette semaine (3-3, 3-2 Tab). Le RC Lens est aussi en huitièmes de finale, pour ces rencontres qui vont se dérouler sur un seul match, sur le terrain du premier nommé.

Les jeunes canaris iront donc au RB Salzbourg tandis que Lens se rendra à l’Olympiakos. Les matchs se dérouleront le 27 ou le 28 février prochain.