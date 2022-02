TV : PSG-Real affole les compteurs sur Canal +

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Co-diffuseur du 8e de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid mardi, Canal + a réalisé sa meilleure audience de la saison.

Tandis que RMC Sport ne communique par ses scores d’audience depuis le début de la saison, Canal + peut se vanter ce mercredi matin d’avoir réalisé son plus beau score en 2021-2022 avec le sommet européen entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. En effet, selon L’Equipe, la chaîne cryptée a réuni 2,94 millions de téléspectateurs, un chiffre colossal qui fait évidemment de PSG-Real le match le plus suivi sur Canal + depuis le début de la saison. Cette superbe audience de Canal + représente 11,8 % de part d’audience et fait de la chaîne cryptée la troisième chaîne TV de la soirée de mardi soir derrière TF1 et France 3.