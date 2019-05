TV : BFM défie les autorités et diffusera la finale Liverpool-Tottenham

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Samedi prochain, c'est bien sur BFM TV que les amateurs de football pourront regarder en direct et en clair la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottenham, malgré les menaces du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Le CSA avait en effet adressé un courrier au groupe Altice afin de prévenir que BFM TV n'avait pas le droit de donner ce match en direct, rappelant que s'il fallait effectivement diffuser cette rencontre en clair, ce qui est une obligation, BFM TV est une chaîne « consacrée à l'information, notamment à l'information économique et financière (...) La programmation peut être complétée, le samedi et le dimanche, par des rediffusions d'événements d'anthologie du sport ». Autrement dit, le média d'info n'a pas le droit de donner ce match en direct, le groupe Altice ayant d'autres chaînes pour le faire.

Pas de quoi inquiéter les dirigeants de BFM TV qui ont maintenu la diffusion en direct de cette finale de C1 avec aux commentaires Jean Resseguie et Eric di Meco, tandis que Bruce Toussaint et différents consultants de RMC Sport seront à Madrid, où se joue ce Liverpool-Tottenham. Reste désormais à savoir ce que fera BFM TV si un événement exceptionnel intervient pendant le match...