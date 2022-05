Sergio Ramos au Stade de France, Salah ne demande pas mieux

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Quatre ans plus tard, Mohamed Salah n’a pas digéré la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid (3-1) en 2018. L’attaquant de Liverpool était rapidement sorti sur blessure après un geste dangereux de Sergio Ramos. Une motivation supplémentaire pour l’Egyptien, particulièrement revanchard avant de retrouver les Merengue le 28 mai au Stade de France.

Mohamed Salah s’exprime en totale transparence depuis quelques jours. Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions mardi soir, l’ailier de Liverpool a tout de suite confié qu’il souhaitait affronter le Real Madrid, qui n’avait pas encore éliminé les Citizens. « Je veux jouer contre le Real Madrid, lâchait le buteur des Reds sur BT Sport. Manchester City est une équipe vraiment difficile, nous avons joué contre cette équipe plusieurs fois cette saison, mais si vous me demandez personnellement, j'aimerais jouer contre Madrid parce que nous avons perdu en finale contre eux. »

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022

Outre la défaite, il faut rappeler que Mohamed Salah avait dû sortir après une blessure à l’épaule dès la 31e minute. En cause, une intervention plus que litigieuse de la part de Sergio Ramos. Depuis, l’Egyptien n’a visiblement pas digéré. « Nous avons un compte à régler », a-t-il encore répété sur Twitter, quelques minutes après la qualification de la Maison Blanche mercredi soir. A croire que le départ de Sergio Ramos pour le Paris Saint-Germain ne change rien à l'état d'esprit de Mohamed Salah. D’ailleurs, il n’est pas certain que l’Espagnol soit vraiment absent pour ce grand rendez-vous.

Ramos au SdF pour soutenir le Real ?

En effet, le journaliste belge Kristoff Terreur, qui revient sur les maillots « a por la 14 » (14e LdC dans l’histoire du Real) des Madrilènes mercredi soir, ne serait pas surpris de voir le Parisien au Stade de France le 28 mai. « Ces maillots seront une source de motivation facile pour Liverpool, s'il n'y en avait pas suffisamment, a prévenu le spécialiste dans un podcast de BBC Radio 5 Live. On comprend pourquoi Mohamed Salah veut gagner ce match. C'est juste dommage que celui qui l'avait blessé ne soit pas là. Mais comme c'est à Paris, on peut penser qu'il sera dans les tribunes. » Bien qu’attaché au Real, Sergio Ramos ferait peut-être mieux de rester à la maison.