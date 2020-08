Real : Gareth Bale zappe Manchester, il préfère jouer au golf

Dans : Ligue des Champions.

Le Real Madrid joue son avenir européen ce vendredi face à Manchester City, après sa défaite 2-1 du match aller.

Sans un résultat très positif en Angleterre, les Merengue quitteront la Ligue des champions prématurément pour la deuxième année consécutive. Pour ce déplacement vital, Zinedine Zidane a tenu à lui-même annoncer le forfait de Gareth Bale. L’ailier gallois n’est pas blessé ni suspendu, il n’avait tout simplement pas envie de faire le voyage, a annoncé l’entraîneur français, qui n’a pas voulu entrer dans les détails pour justifier l’injustifiable. « Il préfère ne pas jouer, rien de plus, et le reste est entre lui et moi. Il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire », a souligné le coach français, bien décidé à passer à autre chose et se concentrer sur ce match face à City.

En tout cas, Gareth Bale ne broie pas du noir avec cette absence, puisque la chaine espagnole La Sexta a retrouvé la trace du Gallois, qui avait tenté de se faire discret mais a pris place sur un parcours de golf des environs de Madrid. L’ailier acheté pour 100 ME pratique ainsi son « sport préféré », tandis que la presse anglaise s’est empressée de mettre de l’huile sur le feu, expliquant que l’ancien de Tottenham n’a pas voulu faire le déplacement à Manchester car il n’avait selon lui aucune chance d’être titulaire. Une façon de voir les choses, vérifiée ou non. Mais une seule certitude, plus personne au Real Madrid ne trouve d’excuses au Gallois, et la principale mission des dirigeants sera de s’en défaire cet été, quelles que soient les concessions financières à réaliser pour cela.