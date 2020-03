PSG-OL : Une fuite dévoile le scénario de la Ligue des champions !

Dans : Ligue des Champions, OL, PSG.

Comment vont se terminer les deux coupes européennes cette saison ? Un tabloïd anglais pense avoir le scoop.

Ce mardi, l’UEFA organisera, via une vidéo-conférence, une réunion d’urgence afin de décider du timing possible de la fin de saison pour les coupes européennes et l’Euro 2020. Mais ce samedi, le Daily Mirror affirme savoir ce que l’instance européenne du football va proposer à ses 55 pays membres pour permettre à l’ensemble des compétitions de se dérouler jusqu’à la fin, tout en sachant que cela dépendra de l'évolution de l'épidémie du coronavirus. La première décision prise serait de décaler l’Euro 2020 à la fin de l’été 2021, même si pour cela il faut s’entendre avec la FIFA qui a prévu un mondial des clubs dans un an. L’UEFA pense avoir des arguments, car en repoussant ainsi la compétition qui devait se tenir dans plusieurs pays en juin-juillet 2020 le calendrier sera clairement plus simple à caser.

Une fois ce choix sur l'Euro 2020 validée par les membres de l’UEFA, et lorsque l’ensemble des matchs retour des 8es de finale de Ligue des Champion et d’Europa League sera disputé, on s’oriente vers des quarts et des demies finales sur un seul match, la formule de l’aller-retour étant abandonnée cette saison. Ce match unique pourrait se jouer soit sur un terrain neutre, soit après tirage au sort, la présence du public étant ensuite liée aux décisions des pays concernés. L'UEFA pense pouvoir prolonger la saison de plusieurs semaines afin de permettre aux championnats nationaux et aux deux coupes européennes de se terminer.