PSG : Feu d'artifice à 4h du matin devant l'hôtel du Barça

Dans : Ligue des Champions.

Des supporters du PSG sont venus faire du bruit dans la nuit de mardi à mercredi près de l'hôtel où les joueurs du FC Barcelone dormaient.

La délégation du FC Barcelone s’est installée mardi dans un hôtel de luxe du 15e arrondissement afin de rejoindre au plus vite le Parc des Princes ce mercredi pour le match retour de Ligue des champions face au PSG. Evidemment, l’information est remontée jusqu’aux oreilles des supporters du club de la capitale, et ces derniers ont voulu mettre un peu de bazar dans la nuit afin de troubler le sommeil de Lionel Messi et de ses coéquipiers. Mais finalement, ce sont les habitants de plusieurs quartiers parisiens, qui ont eu droit au même traitement que les stars du Barça, puisque c’est un bruyant feu d’artifice qui a été tiré vers 4 heures du matin.

Selon Actu Paris, c’est depuis un pont proche de l’hôtel que ce feu d’artifice a été tiré, aucun supporter n’ayant été interpellé par la police suite à cette action spectaculaire qui a été rondement menée. Cependant, le média affirme que quelques minutes avant ce feu d’artifice près de 10 personnes ont été verbalisées à proximité du pont pour non respect du couvre-feu, les forces de l’ordre ayant invité ces personnes à rentrer à la maison. Avant d'obéir, la mission de ces supporters du Paris Saint-Germain a été menée à bien.