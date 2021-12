Messi et Mbappé régalent, le PSG cartonne Bruges

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Ligue des Champions

Paris SG bat Bruges 4-1

Buts pour le Paris SG : Mbappé (2e et 7e), Messi (38e et 76e sp)

But pour Bruges : Rits (68e)

Porté par son duo offensif, le PSG n’a connu aucune difficulté pour terminer sa phase de poule par une victoire convaincante 4-1 face à Bruges.

Sans Neymar, l’animation offensive perdait l’un de ses fleurons, mais cela donnait d’entrée de jeu une formation parisienne très tournée vers l’avant et surtout dans le bon sens. Cela payait immédiatement avec un but de Mbappé sur son premier échange avec Mendes (1-0, 2e). Le festival se poursuivait avec un doublé rapide du Français, à la réception d’une ouverture parfaitement dosée par Di Maria (2-0, 7e). Cela sentait le match des records, surtout que Messi aggravait la marque sur sa troisième tentative de frappe du gauche, avec un enroulé dont il a le secret (3-0, 38e).

Mais progressivement, le PSG se laissait bercer par la facilité et Bruges revenait dans le match avec une réduction du score par Rits (3-1, 68e). Le PSG avait tout de même le dernier mot, Messi provoquant et marquant le pénalty du 4-1 (76e). Même si la seconde période manquait de rythme, les Parisiens avaient au moins su mettre les ingrédients pour se féliciter le match, et terminer cette poule sur une très bonne note. Dans le même temps, City s’inclinait à Leipzig (2-1), permettant aux Allemands de conforter leur troisième place, sans que cela ne change le classement des deux de devant.