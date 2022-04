Lionel Messi au-dessus de Benzema, la stat scandaleuse 

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Pour sa première saison sous les couleurs du PSG, Leo Messi n'a pas réalisé les performances attendues. Pourtant, son bilan statistique n'est pas si mauvais que ça.

Leo Messi a remporté un nouveau titre dans sa riche et belle carrière avec le gain récent de la Ligue 1. Son premier trophée sous les couleurs du PSG. Un PSG qu'il a rejoint l'été dernier à la surprise générale en provenance du FC Barcelone, son club de toujours. Alors que les fans et observateurs pensaient que l'Argentin claquerait but sur but en Ligue 1, il n'en a rien été. Après 34 journées disputées, l'ancien du Barça n'a inscrit que 4 buts.

En Ligue des champions, ses performances n'ont pas été au rendez-vous non plus, alors que le Paris Saint-Germain en avait le plus besoin. Forcément, les critiques s'abattent sur Lionel Messi, qui devrait néanmoins rester dans la capitale française la saison prochaine. Et il pourra toujours se dire qu'il devance encore Karim Benzema dans un classement cette saison, même si pour cela il faut se pencher sur les datas et les fichiers Excel.

Leo Messi, le cache-misère de trop

« BENZEMARQUE » 🔥



On n’arrête plus Karim Benzema !



Grâce à son doublé contre Manchester City (4-3), l’attaquant 🇫🇷 est devenu le meilleur buteur de l’#UCL .



Il égale la performance réalisée par Leo Messi lors de la saison 2011/2012. 🇦🇷🤝🇫🇷#MCIRMA pic.twitter.com/4zlajSl9DW — LES RÉSERVISTES (@lesreservistes1) April 27, 2022

Dans le football moderne, les stats sont légion. Le site Whoscored est un spécialiste du monde des datas. Au moment où cette saison est proche de se terminer, certaines tendances se dégagent. Concernant Leo Messi, une stat retient l'attention. La Pulga est en effet classée troisième au classement des meilleurs performeurs de la saison avec une moyenne générale de 7,71. Il est juste derrière son coéquipier du PSG Kylian Mbappé (7,91) et Robert Lewandowski (7,93). Pour obtenir cette moyenne, le site spécialisé compile sur une saison les minutes jouées, les tirs par match, les fautes subies, les mauvais contrôles, les buts, les passes décisives, les positions de hors-jeu, les ballons perdus et les dribbles. Karim Benzema, lui, n'est que quatrième avec une note de 7,68, et cela malgré son statut de grand favori pour remporter le prochain Ballon d'Or. Sa nouvelle prestation en Ligue des champions face à Manchester City mardi soir a même presque mis un terme au débat sur cette course au Ballon d'Or. Autre favori pour ce trophée cette année, Sadio Mané ne figure même pas dans le top 10 des joueurs les mieux notés de la saison par Whoscored. Liverpool pourra se consoler avec la présence de Mohamed Salah, cinquième et à égalité avec Karim Benzema (7,68).

Karim Benzema dépasse Lionel Messi d'un but

En attendant de voir les datas confirmer que Karim Benzema est bien actuellement largement au-dessus de Lionel Messi, l'ancien Lyonnais doit apprécier ce que disent de lui les médias de toute l'Europe. Car que ce soit en Espagne et en France, bien évidemment, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Angleterre. Le Daily Express se fait d'ailleurs un malin plaisir à souligner qu'avec son doublé contre Manchester City, Karim Benzema a atteint la barre des sept buts marqué en demi-finale de la Ligue des champions, là où le compteur de l'attaquant du Barça et désormais du PSG est bloqué à six. Et ça, personne ne peut le retirer à KB9.