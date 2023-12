Lens-Séville ‍: Le FC Séville attaque en justice ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Dans un communiqué, le FC Séville annonce avoir saisi la justice administrative en collaboration avec l'Association Nationale des Supporters pour faire annuler l'interdiction de déplacement des supporters espagnols mardi à Lens.

Réagissant à l'arrêté préfectoral interdisant aux fans du FC Séville de venir mardi à Bollaert pour le dernier match de la phase de poule de la Ligue des champions, le club andalou s'est appuyé sur l'Association Nationale des Supporters pour contester cette décision devant la justice en urgence. « Le FC Séville présentera un appel urgent, en collaboration avec l' Association Nationale des Supporters française , contre la décision administrative interdisant l'accès à toute personne venant en tant que supporter du FC Séville dans plusieurs zones de plusieurs villes, dont Lens et Arras, et contre la décision du ministère français de l'Intérieur dimanche soir d’interdire les vols. Le Séville FC espère trouver une solution le plus rapidement possible mais n'exclut pas que cela puisse être même à l'aube mardi matin. Le FC Séville est conscient de la difficulté de changer les critères de l'administration française, mais mettra tous ses efforts juridiques et diplomatiques pour tenter de garantir que nos supporters puissent être présents au match contre Lens », précise le club espagnol, qui a reçu le soutien très appuyé de Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens. Ce dernier a confié sa sidération de voir que la France ne pouvait pas gérer la venue de quelques centaines de supporters de Séville, alors que notre pays accueillera les Jeux Olympiques dans moins d'un an.