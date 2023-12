C1 ‍: Les supporters de Séville bloqués à Lens

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, le FC Séville se déplace à Lens en Ligue des champions. Les supporters andalous ne savent toujours pas s'ils pourront assister au match ou non...

Imbroglio total autour de la présence des fans de Séville à Bollaert ce mardi soir. Alors qu'ils étaient préalablement autorisés à se rendre en France et à assister au match, une déclaration de Gérald Darmanin ces dernières heures a tout changé. Le Ministre de l'Intérieur avait en effet indiqué qu'aucun déplacement ne serait possible pour les Sévillans. De quoi déclencher la colère des fans espagnols, qui avaient programmé leur voyage depuis de longues semaines. Et de nombreux andalous ont bien rallié la France ces dernières heures, espérant une issue positive.

Une réponse encore attendue...

El Sevilla FC aún no ha recibido notificación del Consejo de Estado sobre el recurso presentado por el club contra el decreto de la Prefectura que prohíbe a los aficionados sevillistas acudir a Lens a ver el partido. Tras celebrarse la vista, se prevé que la resolución llegue… — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 12, 2023

Selon les informations d'Anna Carreau, les fans de Séville sont toujours en train d'attendre dans leur hôtel, et ne sont pas autorisés à en sortir avant une décision qui devrait tomber à 14h ou 15h : « Les supporters de Séville sont toujours bloqués à Lens, sans savoir s’ils peuvent sortir ou non de leur hôtel. Le club n’a aucune information et estime qu’il ne connaîtra pas le verdict du Conseil d’État avant 14h cet après-midi… Soit à moins de 5 heures du coup d’envoi. Précisions : ils sont bloqués dans leurs hôtels parce qu’il est interdit de se comporter comme supporter de Séville à Lens. Par crainte d’être arrêtés avant le match, ils préfèrent rester enfermés ». A noter que ces dernières minutes également, le FC Séville vient de communiquer sur la situation via son compte X : « Le Séville FC n'a pas encore reçu de notification du Conseil d'État concernant le recours présenté par le club contre le décret de la Préfecture interdisant aux supporters de Séville de se rendre à Lens pour assister au match. Après l'audience, la résolution devrait arriver vers 15 heures, bien que l'heure ne soit pas fixée et pourrait être retardée ou avancée ». Encore un peu de patience donc dans cette affaire assez rocambolesque.