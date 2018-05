Le grand Cristiano Ronaldo refuse d’être comparé à Salah

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool samedi, tous les regards seront tournés vers les deux attractions de la partie.

Cristiano Ronaldo contre Mohamed Salah, c’est effectivement le duel que tout le monde attend. Les deux attaquants terminent une saison exceptionnelle avec le même total de buts inscrits toutes compétitions confondues (44). Mais n’en parlez surtout pas au Portugais ! Fidèle à lui-même, l’ancien joueur de Manchester United déteste être comparé à d’autres joueurs. Et cela vaut aussi pour l’Égyptien.

« Il est complètement différent par rapport à moi, a décrit le Madrilène pour BT Sport. Il est gaucher, moi je suis droitier. Je suis grand, il est plus petit. J'ai un bon jeu de tête... On est complètement différents. Les gens veulent me comparer à d'autres joueurs, mais je suis unique. Salah l'est aussi. Mais je dois dire qu'il fait une saison fantastique en Ligue des Champions et en Premier League. Mais on verra ce qui se passera samedi. » A Kiev, Cristiano Ronaldo tiendra à prouver sur le terrain qu’il est bien le plus grand...