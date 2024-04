Saluts nazis et cris de singe, PSG-Barça dérape

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Virés du FC Barcelone, des supporters extrémistes du club catalan ont réussi à s'introduire au Parc des Princes pour faire preuve d'un comportement intolérable.

Les autorités françaises et même européennes étaient particulièrement en éveil cette semaine après les messages de propagande de l’Etat Islamique au sujet d’éventuels attentats terroristes autour des quarts de finale de la Ligue des Champions. A ce niveau-là, il n’y a pas eu de problèmes et le football a pu se montrer sous son plus beau jour, avec des buts à la pelle sur l’ensemble de ces quatre matchs. Malheureusement, les matchs drainent toujours des débordements ou des comportements intolérables, et cela a encore été une nouvelle fois le cas au Parc des Princes à l'occasion de la victoire 3-2 du FC Barcelone face au PSG. Pendant le match, des attitudes racistes ont été dénoncées dans les tribunes, et quelques vidéos sont apparues après la rencontre.

Les Boixos Nois interdits de stade... à Barcelone

Des supporters barcelonais présents au stade font des saluts n*zi et insultent de « singe » des supporters parisiens. 😐 pic.twitter.com/XHLBDxOAo6 — 𝒀𝑨𝑺𝑬𝑬𝑵 🇩🇿 (@YaseenPvris) April 10, 2024

Dans le parcage barcelonais, pour énerver les supporters du PSG, certains, heureusement une petite minorité, ont lancé des saluts nazis et ont imité des cris de singe. Si le club barcelonais et même la région catalane est assez ouverte à la culture multiple, une frange de supporters, les Boixos Nois, est bien connue pour ses idées d’extrême-droite, et même son appartenance à la branche néo-nazie pour certains. Visiblement, ils avaient pris place dans le parcage barcelonais du Parc des Princes, et des vidéos ne laissent guère de place au doute quant au comportement de ce groupuscule qui se fait plus souvent remarquer à l’extérieur du Camp Nou, ou du stade Olympique, qu’à domicile. Il faut dire que Joan Laporta a depuis longtemps écarté ces « supporters », qui s’en donnent en revanche à coeur joie à chaque match à l’extérieur, annonçant chercher les règlements de compte et provoquant les supporters adverses à chaque occasion. « PSG put… et ambiance de m… », tels étaient les stickers que les fans barcelonais ont essayé de coller tout autour du Parc des Princes et dans l’enceinte du Parc des Princes.