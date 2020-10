LdC : Un Stade Rennais diminué et dominé battu à Séville

Dans : Ligue des Champions.

Ligue des Champions (2e journée)

Le Stade Rennais battu par le FC Séville (1-0) au stade Ramon Sanchez-Pizjuan

But pour Séville : de Jong (56e)

Dominé, le Stade Rennais s’est incliné sur la plus petite des marges sur le terrain du FC Séville. Une défaite qui place le SRFC à la dernière place de son groupe.

Le Stade Rennais avait montré de belles choses pour ses débuts en C1 la semaine dernière contre Krasnodar (1-1). La tâche était plus difficile ce mercredi chez le FC Séville et sans les cadres Nzonzi et Camavinga. La physionomie du match était respectée d’entrée, les Sévillans multipliait les offensives sur la cage d’Alfred Gomis. Dès la 6e minute, le portier était sauvé par sa barre transversale sur une reprise de volée de Munir El Haddadi.

Les Rennais pouvaient malgré tout se féliciter de rejoindre le vestiaire avec le match nul. Mais logiquement, les Sévillans prenaient les devants dix minutes après la reprise grâce à leur attaquant Luuk de Jong (56e). D’autres occasions suivaient pour les locaux qui touchaient de nouveau la barre en fin de match par Jordan. En plus de la défaite, Julien Stéphan perdait Daniele Rugani et Benjamin Bourigeaud, sortis sur blessure. Une soirée à oublier et qui servait de répétition avant le périlleux déplacement à Chelsea la semaine prochaine.