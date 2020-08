LdC : Un arbitre italien pour PSG-Bayern, Paris va tiquer pour la VAR

Dimanche soir, la finale de la Ligue des Champions 2020 entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sera arbitrée par un Italien.

L’UEFA a tranché. C’est Daniele Orsato qui sera au sifflet de la finale PSG - Bayern. Dimanche à 21 heures, c’est donc l’Italien de 44 ans qui sera l’homme en noir sur le terrain du Stade de la Luz à Lisbonne. Expérimenté en Série A, l’arbitre est international depuis 2010. Il a déjà arbitré 30 matchs de C1, dont le huitième de finale aller entre le Real Madrid et Manchester City en février dernier (1-2). Pour information, Orsato a déjà arbitré le PSG, c’était en février 2019, lors du succès contre Manchester United à Old Trafford (2-0). Un bon signe pour le PSG ?

Peut-être, mais quand on regarde la liste de ses assistants italiens en détails, on s’aperçoit que l’UEFA a nommé Massimiliano Irrati au VAR. Ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Paris, puisque c’est lui qui avait pointé du doigt la main de Presnel Kimpembe en 2019, qui avait abouti au come-back de MU en huitièmes de finale de la Champions au Parc des Princes… Au groupe de Thomas Tuchel de faire le travail sur le terrain pour faire mentir ces dernières mauvaises ondes !

