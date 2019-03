PSG : Le penalty contre Kimpembe crée la polémique... en Angleterre !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Eliminé par Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain l’a mauvaise.

Sans parler de l’incroyable scénario du match retour (1-3) mercredi, les Parisiens ne comprennent pas le penalty accordé aux Red Devils dans le temps additionnel, suite à une main involontaire de Presnel Kimpembe. Et ils ne sont pas les seuls. Même l’ancien joueur de Manchester United Rio Ferdinand s’est dit surpris par la décision de l’arbitre Damir Skomina.

« On ne peut pas sauter les mains dans le dos, a commenté le consultant de BT Sport. Si tu arrives vers moi, que je suis à cinq mètres et que je dois garder mes mains baissées, tu as un avantage. Ce n’est pas juste. J’aime qu’il y ait eu main, mais je ne le comprends pas. Les règles sont mauvaises. » Une opinion partagée par un autre ex-Mancunien, à savoir Michael Owen, qui critique l’interprétation des arbitres.

Les nouvelles consignes de l’UEFA

« Ce qui ressort de la VAR, c’est que tous les ex-footballeurs vont dire qu’il n’y a pas penalty, alors que tous les arbitres vont dire qu’il se siffle. Il y a un énorme fossé et c’est un problème », a dénoncé l’Anglais. Et pourtant, Mark Clattenburg partage son avis. L’ancien sifflet de Premier League estime que son homologue « a appliqué les règles de l’UEFA. Mais le PSG est furieux et je comprends pourquoi. Pour ma part, je n'aurais pas sifflé puisque Presnel Kimpembe ne voulait pas toucher le ballon délibérément avec la main. »

« Cela n’aurait jamais été un penalty en Premier League, mais ça l’est en Ligue des Champions en raison des récentes instructions de l’UEFA aux arbitres, a-t-il expliqué à Mundo Deportivo. En ce sens, l’arbitre a été cohérent. Cependant, il a regardé l’action au ralenti et lorsqu’il s’agit d’une balle sous la main, ça semble toujours pire. Il aurait pu ne pas le siffler puisque le joueur s’est retourné et a essayé de retirer son bras pour ne pas le contrer. » De quoi donner encore plus de regrets au PSG.