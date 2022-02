LDC : Pierre Ménès dévoile son favori, ce n'est pas le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Pendant que le PSG battait le Real Madrid mardi soir, Manchester City a disposé du Sporting Portugal sur un score fleuve à l’extérieur (5-0).

Avec un tel succès dès les huitièmes de finale aller, Manchester City s’est imposé comme l’un des grands favoris de la saison en Ligue des Champions. Sur son site Pierrot le Foot, le journaliste Pierre Ménès a d’ailleurs fait de l’équipe de Pep Guardiola son favori principal pour le sacre en Ligue des Champions. L’ancien consultant du Canal Football Club, qui a apprécié le match du PSG contre le Real Madrid mais qui a été déçu par Liverpool ainsi que par le Bayern Munich mercredi, ne voit pas d’équivalent à Manchester City pour le moment.

Manchester City, le favori de Pierre Ménès

« Manchester City a explosé le Sporting 5-0 au Portugal, je suis assez d’accord avec l’analyse de Pep Guardiola, à savoir que City ne fait pas un match exceptionnel mais ils sont tellement cliniques dans la finition dans ce match que l’écart est énorme. L’écart de classe entre les deux équipes est flagrante. De très loin, Manchester City a fait la meilleure impression lors de tous ces premiers matchs des 8es de finale de la Ligue des Champions et ils me semblent être de très loin l’équipe favorite de cette compétition » a estimé Pierre Ménès, totalement conquis par la prestation de Manchester City contre le Sporting Portugal. Dans son analyse, le journaliste a par ailleurs reconnu que l’équipe de Pep Guardiola, qui n’a pas livré un match parfait malgré l’ampleur du score, avait encore une marge de progression importante. Ce qui en fait encore plus un favori pour le sacre en Ligue des Champions. Leader de la Premier League, Manchester City est en tout cas la seule équipe qui est assurée de jouer les quarts de finale au vu de l’ampleur du résultat de son match aller…