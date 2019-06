LdC : Ndombele dans l'équipe type de la saison !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL.

Après la victoire de Liverpool en finale de la Ligue des Champions contre Tottenham, l’heure est aux bilans.

Et ce dimanche, l’UEFA a dévoilé les vingt joueurs qui composent l’équipe-type de la compétition version 2018-2019. On y retrouve notamment deux Français : Moussa Sissoko, dont le parcours avec Tottenham force l’admiration… et Tanguy Ndombele, malgré l’élimination très tôt dans la compétition de l’Olympique Lyonnais. D’autres stars du footballeur sont présentes, comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne ou encore Sadio Mané. L’ancien Parisien Lucas Moura est également présent.

L’équipe type de la saison selon l’UEFA : Alisson, Ter Stegen – Van Dijk, De Ligt, Vertonghen, Alexander-Arnold, Robertson – Sissoko, Ziyech, De Bruyne, De Jong, Ndombele, Wijnaldum – David Neres, Sterling, Messi, Tadic, Mané, Ronaldo, Lucas Moura.