LdC : Liverpool passe petit bras, le Bayern montre les muscles !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitièmes de finale retour

Liverpool-Inter Milan 0-1 (aller 2-0) à Anfield

But : L.Martinez (62e)

Expulsion d'A.Sanchez (63e) pour l'Inter

Liverpool a joué à se faire peur. Dominateurs, les Reds manquaient de chance face à une défense intériste héroïque. L'Inter bénéficiait de l'aide des montants trois fois dans ce match. Mais, les Italiens étaient plus réalistes pour marquer via Lautaro Martinez pour relancer le suspense. Toutefois, une minute plus tard, Alexis Sanchez laissait son équipe à dix après un carton rouge et les espoirs de qualification s'évanouissaient quasiment. L'Inter remportait le match mais Liverpool prenait le ticket pour les quarts de finale.

Bayern-RB Salzbourg 7-1 (aller 1-1) à l’Allianz Arena

Buts : Lewandowski (12e sur penalty, 21e sur penalty, 23e), Gnabry (31e), Muller (54e, 83e), Sané (86e) pour le Bayern ; Kjaergaard (70e) pour Salzbourg

Bousculé à l'aller par les Autrichiens, le Bayern a cette fois-ci été sans pitié dans son antre. Le match basculait vite grâce à Robert Lewandowski. Le Polonais subissait deux fautes de Wober dans la surface et convertissait les deux penaltys. Il réalisait rapidement un triplé, bien servi dans la profondeur par Muller. Gnabry ajoutait un quatrième but avant la pause. Ensuite, Muller deux fois et Sané venaient parachever la démonstration bavaroise, seulement troublée par le but de Kjaergaard. Le Bayern sera bel et bien en quart de finale après un 8-2 sur les deux matches.