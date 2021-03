LdC : Le Real et Manchester City passent sans trembler

Dans : Ligue des Champions.

Le Real Madrid et Manchester City ont tous les deux confirmé leur victoire du match aller, et valident ainsi leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils rejoignent le PSG, Dortmund, Liverpool et le FC Porto, en attendant les derniers matchs de mercredi soir.

Real Madrid bat Atalanta Bergame 3-1 (total 4-0)

Buts pour le Real Madrid : Benzema (34e), Sergio Ramos (60e sp), Asensio (85e)

But pour l’Atalanta : Muriel (83e)

-----

Manchester City bat B. Monchengladbach 2-0 (total 4-0)

Buts pour Manchester City : De Bruyne (12e), Gundogan (18e)